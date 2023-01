Els treballadors ja no hauran d'entregar la baixa en paper a l'empresa

Elsno hauran d'entregar en la paper lamèdica a l'empresa a partir de l'abril, quan entra en vigor el reial decret publicat aquest dijous al(BOE). La mesura s'aplicarà a tots els processos de baixa iniciats que no hagin superat un any de durada. Fins ara, els metges entreguen als treballadors una còpia en paper de les baixes i altes mèdiques, que l'empleat ha d'entregar.Larelata que "el grau de desenvolupament actual delspermet prescindir de l'entrega a la persona treballadora de la còpia en paper deldestinada a l'empresa". Així doncs, a partir de l'1 d'abril l'administració comunicarà "directament" a l'empresa el comunicat mèdic.L'objectiu del decret és que el sistema sigui més, alleugerint elsper gestió de baixes i evitant al treballadors les "obligacions burocràtiques que, precisament per estar en, poden resultar feixugues". A partir de l'abril, el metge entregarà una còpia del comunicat de baixa, confirmació o alta al treballador i el servei públic de salut o la mútua enviarà les dades a l'(INSS), qui al seu torn comunicarà a les empreses les dades.El text admet que la irrupció de laha "evidenciat les limitacions del referit esquema, provocant diferentsi posant de manifest la necessitat de modificar els actuals modes de gestió de processos d'incapacitat temporal en els primers 365 dies de durada".

