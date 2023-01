Les sèries que no et pots perdre aquest 2023

The Last of Us - 16 de gener (HBO MAX)

El juego del calamar 2 - Sense data 2023 (Netflix)

El protagonista de la sèrie Foto: Netflix

Succession 4 - Primavera 2023 (HBO Max)

Strainger Things (season 5) - Sense data 2023 (Netflix)

La sèrie tancarà en la cinquena temporada Foto: Netflix

La chica de nieve - 27 de gener (Netflix)

Ahsoka - Sense data 2023 (Disney+)

Rosario Dawson n'és la protagonista Foto: Disney+



Good Omens 2 - Sense data, estiu 2023 (Amazon Prime)

David Tennant i Michael Scott Foto: Amazon Prime Video



Berlín - Sense data 2023 (Netflix)

The Mandalorian 3 - Sense data 2023 (Disney+)

Break Point - 13 de gener 2023 (Netflix)

Fallout - Sense data 2023 (Amazon Prime)

Imatge promocional del videojoc Foto: Bethesda

Loki 2 - Estiu del 2023 (Disney+)

Secret Invasion - Sense data 2023 (Disney+)

The White House Plumbers - Març del 2023 (HBO Max)

Agatha: Coven of Chaos

Agatha, a la sèrie de Wandavision Foto: Marvel

True Detective: Night Country - Sense data 2023 (HBO Max)

Marvel Zombies - Sense data 2023 (Disney+)

La imatge promocional de la sèrie Foto: The Walt Disney Company



The Idol - Sense data 2023 (HBO Max)

Citadel - Sense data 2023 (Amazon Prime)

El nom promocional de la sèrie Foto: Amazon Prime Video

No fa ni una setmana que ha començat eli la comunitat seriòfila ja espera amb gran expectació l'estrena de desenes de produccions. Aquest any arriba carregat de novetats a totes les plataformes, amb l'eterna pugna entreper mantenir (o aconseguir) el lideratge en consum.es mouen a un ritme diferent, però mantenen el seu elevat nivell qualitatiu a l'hora d'estrenar ficcions televisives. La pugna per sumar noves subscripcions i elevar encara més les hores de visualització serà ferotge aquest 2023.Un nou any en què les noves sèries,i el retorn de produccions amb noves temporades seran protagonistes cada setmana. Diverses franquícies ampliaran els seus universos personals, altres poden tancar tota la seva història o, com en el cas de, desplegar tota una bateria de productes al voltant de grans marques comPel que fa a, coneixem la majoria de les sèries que aterraran els primers mesos de l'any, però la plataforma líder a l'estat espanyol es guarda moltes de les sorpreses que arribaran el 2023. Aquesta és la llista de sèries que sabem que aterraran en els pròxims mesos.Una dècada després que s'estrenés un dels videojocs moderns més importants de tots els temps, HBO Max presentarà la que serà una de les sèries de l'any. The Last of Us adaptarà l'univers apocalíptic del videojoc amb Pedro Pascal al capdavant del repartiment.Una de les sèries més vistes de tota la història de la plataforma Netflix tornarà dos anys després allà on ho va deixar al final de la primera temporada. La producció sud-coreana promet tornar a enganxar milions de persones.No hi ha cap mena de dubte que les intrigues familiars i empresarials de la família Roy segueixen sent les més esperades de tot l'any. Una de les millors produccions televisives de l'actualitat torna la primavera del 2023, encara sense una data concreta.Es desconeix qualsevol mena d'informació sobre la trama de la cinquena temporada, que arribarà només un any després de la quarta entrega. Serà la definitiva: amb aquesta fornada d'episodis, Netflix tancarà Stranger Things.Pot ser una de les produccions televisives espanyoles més vistes de tot l'any: és l'adaptació del best-seller de Javier Castillo, que va vendre més d'un milió d'exemplars. Milena Smit encapçala el repartiment d'aquest thriller sobre la desaparició d'una nena petita el 2010 i com una jove periodista intenta descobrir què ha passat.Nova sèrie original, protagonitzada peri ambientada dins la línia de temps de The Mandalorian. Aquesta darrera també estrenarà una tercera temporada de la seva història particular (l'original de tota aquesta nova branca de produccions sobre Star Wars). Està confirmat que apareixerà Darth Vader ambContinuació de la minisèrie estrenada el 2019, que estava basada en la novel·la de Neil Gaiman i Terry Pratchett. En principi, aterrarà a la plataforma d'Amazon en els mesos de l'estiu del 2023.Encara que sembli mentida, l'univers deno ha tancat carpeta. Un dels personatges més estimats de la ficció espanyola, Berlín (Pedro Alonso), tindrà una sèrie pròpia aquest 2023. Es desconeix encara quin serà l'enfocament de la trama.tornen a l'universamb la tercera temporada del mandalorià, un dels personatges més estimats de tota la saga en la seva etapa més modern. No hi ha detalls de la trama, encara que es preveu que segueixi la línia temporal després dels esdeveniments de la segona temporada.Primera sèrie documental d'alt voltatge que segueix alguns dels millors tennistes del món al llarg de la temporada 2022. La producció televisiva pretén oferir als fans una ullada profunda a les seves vides dins i fora de la pista.El 2023 serà un any marcat per les adaptacions televisives de videojocs. Fallout és un dels més estimats per tota la comunitat i arribarà a la plataforma d'Amazon durant aquest any. No hi ha data concreta, però es coneix el seu responsable (Jonathan Nolan, germà de Cristopher Nolan) i diversos dels seus actors.Segona part d'una de les úniques minisèries de l'univers cinematogràfic de Marvel que van triomfar a nivell de públic i en qualitat de trama. Tom Hiddleston tornarà a interpretar el deu de l'engany, ara ja amb el multivers en marxa. Forma part de la Fase 5 de la companyia.La sèrie narra com els skrulls s'han infiltrat sigil·losament a la societat humana, i així prendre el control de llocs clau de la societat i garantir-ne la victòria final. Parteix de diverses pel·lícules de Marvel, amb personatges coml'arribada d'intèrprets comMinisèrie de cinc episodis que explica la història real de com els sabotejadors polítics de Nixon i els autors intel·lectuals del Watergate van enderrocar accidentalment la presidència que estaven tractant de protegir. Woody Harrelson encapçala el repartiment.Spin-off sobreen solitari, amb Hahn llesta per repetir el paper que la va convertir en una nova membre tan estimada de la MCU. La sèrie es descriu com una “comèdia fosca”. Està previst que aparegui a la plataforma a la temporada d'hivern.Per fi torna la gran sèrie de True Detective amb una quarta història, que protagonitzarà Jodie Foster. Nic Pizzolato es torna a posar al capdavant de la sèrie després de quatre anys sense cap nova entrega.La sèrie animada de Marvel Studios reinventa l'Univers Marvel com una nova generació d'herois que lluiten contra els seus companys o dolents convertits en zombi, en una apocalipsi en expansió constant.Sam Levinson, creador de la sèrie d'èxit Euphoria, estrena la seva segona ficció televisiva aquest 2023 de la mà de dos actors molt coneguts per la generació Z: el cantant The Weeknd i Lilly Rose-Deep, filla dels intèrprets Johnny Deep i Amber Rose. Seguirà la pista d'una cantant de gran èxit a Los Angeles que començarà a sortir amb el propietari d'un club de la ciutat, on amaga molts secrets.Nou projecte dels germans Russo, els responsables de les pel·lícules de Marvel sobre els Venjadors. La trama gira al voltant d'un agent principal dins de l'agència d'intel·ligència rival de Citadel, Manticore, que és empresonat a un centre de detenció durant anys. Ara busca venjança contra l'home responsable de la seva captura i està decidit a fer caure Citadel d'una vegada per totes. Richard Madden, Stanley Tucci i Priyanka Chopra lideren el repartiment.[youtube][/youtube][youtube][/youtube][youtube][/youtube]

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor