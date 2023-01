Accident de Laia Sanz al Dakar: voltes de campana i cotxe destrossat

Ensurt important de Laia Sanz al Dakar. La pilot catalana ha patit un accident en l'etapa d'aquest dijous en què el seu cotxe ha donat voltes de campana i ha quedat totalment destrossat. Per fortuna, tant Sanz com el seu copilot Maurizio Gerini han sortit il·lesos del xoc. Ara, hauran d'avaluar els danys del vehicle per saber si poden continuar competint.Els fets han ocorregut al quilòmetre 28 de l'etapa d'aquest dijous, al desert de Ha'il, quan el cotxe Century de l'equip Astara que conduïa la pilot catalana ha quedat totalment bolcat. Els danys del vehicle són considerables, però encara no se sap si seran prou greus per haver-se de retirar del Dakar. Les circumstàncies per les quals s'ha produït l'accident encara són desconegudes.La mala fortuna ha visitat Laia Sanz quan just el dia abans havia aconseguit un dels seus millors resultats en la gran prova del motor, que en aquesta ocasió se celebra a l'Arabia Saudita. I és que la pilot catalana havia entrat per primer cop al top-20 de pilots i va pujar al podi en la categoria de buggies 4x2, també per primera vegada.

