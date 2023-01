Els tortells de Reis seran un 3% més cars per compensar la inflació

Multes per vendre nata falsa en tortells

Elssón molt esperançats amb la previsió de vendes per aquest dijous i per demà, dia de Reis, amb l'expectativa de vendre entre 900.000 i un milió tortells. És una xifra similar a la del 2019, segons ha explicat el president del Gremi de Pastissers, Antoni Bellart, en declaracions a l'ACN. Ara bé,respecte de l'última diada de Reis, entre un 2% i un 3% més cars. El més venut continua sent el clàssic tortell de massapà, i el segueixen el de nata i el de crema.L'augment del preuque hauria d'incrementar-se per compensar els sobrecostos en energia i matèries primeres, afirmen els pastissers, però afectarà les butxaques dels consumidors., admet el president del Gremi de Pastissers. El sector reconeix que el dia de Reis és una tradició molt instaurada i amb unes vendes "estabilitzades", un fet que els afavoreix. "Ho veig com l'any passat, vendrem el mateix", pronostica el president del Gremi de Flequers i propietari del forn Mistral,Per la seva banda,celebra que el dia de Reis "no faltarà un tortell a cap casa". Les incerteses que planen sobre l'economia no reduiran les ganes d'aplegar-se per aquesta festa tradicional, marcada pels regals. "Encara que hi hagi problemes econòmics, se celebra pels nens petits", assegura Bellart.Tres cadenes de supermercats i un fabricant han estat multats per elaborar i vendre aquests productes amb una nata que realment és falsa. En concret, es tracta de, a banda d'Aserceli, que han estat sancionats per la Direcció General de Consum de les Illes Balears arran d'una denúncia de, l'associació de defensa dels consumidors.Aserceli i Aldi han rebut una multa d'mentre que en el cas de Dia i Lidl ha estat derespectivament, ja que han reconegut que havien comès una infracció. Facua ha explicat que, a banda d'Andalusia i Madrid, però que per ara només han actuat des de les Illes Balears. Catalunya ha declarat a Facua que actuaran perquè tots els productes compleixin amb la llei, però no ha especificat de quina manera ho farà.

