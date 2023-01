La intel·ligència ucraïnesa creu que Putin té un càncer terminal

Altres notícies que et poden interessar

L'estat de salut detorna a ser motiu de debat. El cap dels serveis d'Intel·ligència militar d'Ucraïna,, ha assegurat aquest dimecres que el president rus pateix unque estaria en un estat terminal: "No li queda gaire temps de vida", ha detallat Budanov, que a la vegada ha explicat que Putin "ha estat malalt durant molt de temps".I és que la salut del líder del Kremlin ha estat motiu d'especulació des de fa mesos, especialment des de l'inici de la. Se l'ha vist amb problemes de mobilitat en algun dels actes públics en què ha participat en els últims mesos, mentre que la mateixaha assegurat que el president rus ha fet servir un doble per fer aparicions públiques. Una marca negra a la mà també va encendre els rumors fa uns mesos.Per altra banda, el cap de la, va afirmar ja al juliol que no hi ha proves que suggereixin que Putin està malalt. "Pel que puc dir, està", va dir llavors Burns durant el Fòrum de Seguretat d'Aspen abans d'afegir que les seves valoracions "no suposen un judici dels serveis d'Intel·ligència".​​​​​

