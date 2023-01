Francesc elogia la «saviesa i lliurament» de Benet XVI en un funeral sobri al Vaticà

Elha elogiatper la sevaa l'Església, comparant-lo en algun moment aa l'afirmar que la tasca de "pastor" implica, com va fer Jesús a la creu, estar disposat a. Ho ha dit en lacelebrada aquest dijous en una plaça de Sant Pere atapeïda de fidels congregats -prop de 100.000- per acomiadar Joseph Ratzinger, mor dissabte als 95 anys En tota l'homilia, de gran bellesa formal, Francesc s'ha referit contínuament a la mort de Crist i ha assenyalat que els fidels congregats a Roma, com van fer les dones de l'Evangeli davant del sepulcre de Jesús de Natzaret, pregaven per Benet XVI "amb el perfum de la gratitud i l'oli de l'esperança". Francesc ha demanat també els fidels ade Benet XVI, a qui ha elogiat per la seva "recerca" durant la seva trajectòria. La cerimònia ha tingut en tot moment un to, allunyat d'excessos litúrgics.Citant les Escriptures, Francesc s'ha referit a les paraules atribuïdes a Jesús a la creu: "Senyor, en tu encomano el meu esperit" i ho ha posat com a exemple de la vida de Benet XVI lliurada a la seva fe i a l'Església. Francesc ha al·ludit a la "saviesa" i fidelitat de Joseph Ratzinger i, en l'única cita del nom del Papa emèrit durant l'homilia, ha dit: "Benet,, que el teu gaudi sigui perfecte en escoltar definitivament la veu de Déu".Amb aquestes paraules, el pontífex actual ha acomiadat el seu antecessor, que va renunciar l'any 2013. D'aquesta manera s'ha clos una etapa inèdita en la història de l'Església de cohabitació de dos papes, el regnant i l'emèrit, tots dos dins mateix dels murs vaticans. A alguns observadors els ha sorprès que Francesc no hagi fet gaires referències personals al Papa emèrit. De fet, però, el Papa -que sempre es decanta per una litúrgia austera- no ho va fer tampoc en les canonitzacions de. Ha estat en les invocacions finals del funeral quan més ha repetit el nom de Benet XVI, a qui ha qualificat d'A Sant Pere s'hi han aplegat més de 400 bisbes de tot el món i uns 4.000 sacerdots. Entre els milers de fidels s'hi han vist moltes banderes d'Alemanya i Baviera, d'on era fill. L'oficiant ha estat el cardenal degà,, un personatge que ha estat molt rellevant en la història del Vaticà de les darreres dècades i un supervivent de moltes batalles curials.El funeral no és d'Estat, ja que Benet XVI no era Papa regnant des de la seva renúncia, el 2013. Tan sols les delegacions d'Itàlia i Alemanya han estat convidades oficialment, així com les representacions diplomàtiques a Roma. Han representat els seus estats els presidents d'Itàlia,, i, d'Alemanya. La resta de caps d'estat i de govern presents ho han fet a títol personal. De l'estat espanyol hi han assistit lai el ministre de la Presidència,. Han assistit nombrosos caps de govern.

