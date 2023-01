Retallada històrica d'Amazon: acomiadarà més de 18.000 treballadors a tot el món

Pèrdues multimilionàries d'Amazon

El director executiu d'Amazon,, ha comunicat aquest dimecres que la companyia acomiadarà més de 18.000 treballadors a tot el planeta en les pròximes setmanes. Es tracta d'un moviment radical per part de frenar certes dificultats econòmiques que arrossega la companyia des del 2022. Tot i que s'esperava una retallada de la plantilla, la xifra final és superior a les previsions. Elha volgut confirmar les informacions publicades pel"Normalment, esperem per comunicar aquestes coses una vegada hem pogut parlar amb les persones directament afectades. Com que un dels nostres companys d'equip va filtrar aquesta informació a l'exterior, decidim que era millor compartir aquesta notícia abans perquè puguin conèixer els detalls directament de la meva boca", ha explicat Jassy, carregant contra laprocedent de la seva companyia al diari nord-americà. Amazon acomiadaràde treballadors per part d'una companyia tecnològica. Mai una empresa d'aquestes característiques havia fet una retallada tan gran.El CEO de la multinacional assegura que es posaran en contacte amb tots els afectats en les pròximes setmanes. "Tenim la intenció de comunicar-nos amb els empleats afectats, amb els òrgans de representació dels treballadors) a partir del 18 de gener", ha explicitat el director executiu. No obstant això,en el passat."Aquests canvis ens ajudaran a perseguir les nostres oportunitats a llarg termini amb una estructura de costos més sòlida", ha afirmat.i crec que serem enginyosos, creatius i àgils en aquest temps en el qual no estem contractant de forma expansiva i eliminant algunes funcions", ha expressat, abans de destacar que "les empreses que duren molt passen per diferents fases".El gegant nord-americà del comerç electrònic Amazon estava valorant al novembre retallades d'ocupació entre les seves plantilles de treballadors corporatius i tecnològics de fins a 10.000 empleats, segons el diari, citant fonts coneixedores dels plans de l'empresa.L'empresaamb unes pèrdues de 3.000 milions de dòlars. L'anunci d'Amazon s'afegeix a l'onada d'acomiadaments a multinacionals tecnològiques, com Twitter o Meta, la matriu de Facebook, Whatsapp i Instagram.

