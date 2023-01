Notícies del 4 de gener de 2023

El PSC mostra el seu malestar amb el Govern: «Ens sembla molt deslleial donar xifres dels pressupostos per enredar»



La portaveu i negociadora dels pressupostos per part del PSC, Alícia Romero, ha avançat que en la reunió d'aquest matí amb el Govern traslladarà el malestar del seu partit. "Em sembla molt deslleial anar donant xifres per enredar o per intentar buscar un relat per si no s'aproven els comptes", ha dit en una entrevista a 'Catalunya Ràdio'. Govern i socialistes es reuneixen des de les 9.45h al Parlament després que des del Palau de la Generalitat s'hagin xifrat els acords en el 87%.