La Unió Europea acorda exigir tests negatius als viatgers procedents de la Xina

Després de dies de decisions unilaterals dels països europeus per protegir-se del gran repunt de casos dea la, laha despertat i ha acordat exigiramb una vigència de no més de 48 hores i recomanar l'a l'avió als viatgers procedents del país asiàtic. Amb la reunió del, Brussel·les ha recuperat el timó de l'estratègia anticovid.A banda d'aquestes mesures, també ha cridat els estats membres a complementar-les amb la realització de. És la resolució que ha pres la Unió la nit d'aquest dimecres per impedir que l'explosió de casos a la Xina arran de l'abandonament de l'estratègia dedel govern detingui efectes en el continent europeu.A més, Europa també prendran mesures de lesper analitzar la presència del virus, així com identificar possibles noves variants. Aquest punt lliga amb les recomanacions de l', que s'ha mostrat preocupada per l'avenç dels contagis al gegant asiàtic.Tot, el dia que l'OMS ha compartit la informació epidemiològica obtinguda en la reunió d'aquest dimarts amb el. Tot i que les dades indiquen que el 97,5% dels contagis de Coronavirus a la Xina són causats per variants d'òmicron ja conegudes i circulant per Europa , l'organització internacional ha admès que no confia en la veracitat d'aquestes.

