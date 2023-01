Per què escrivim cartes als Reis Mags? Aquest és l'origen de la tradició

La nit més màgica de l'any és cada vegada més a prop i el marge per redactar laés ja ínfim. Si encara no s'ha fet, cal córrer. Si no, es corre el perill que els regals no arribin correctament. Lai el matí del 6 involucren un misticisme il·lusionant i ple de matisos. Si bé, no hi ha llar on no s'escrigui la carta als Reis.Es tracta d'una tradició relativament recent, tot i que fa referència a un fet succeït ara fa 2023 anys. El seu origen es remunta ali, des d'aleshores, contribueix a crear l'atmósfera màgica d'aquesta vigília. Es coneix com lai consisteix en un homenatge a-el Pare Noel, per alguns-.En un inici, la carta es redactava només la nit del 5 de gener perquè era aquell dia quan es creava tota la màgia. Amb el pas del temps, però, la tradició s'ha anat modificant. Ara, s'ha passat d' entregar la carta als patges reials durant la cavalgada a, en alguns casos, fins i tot

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor