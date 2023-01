El Barça guanya a la pròrroga al modest Intercity en un partit que s'ha complicat més del compte

Elja és equip de vuitens de final de la. No sense suar. Els homes dehan aconseguit una innecessàriament ajustada victòria a la pròrroga () davant l'd'Alacant, que milita a la-la tercera categoria del futbol espanyol-. El partit s'ha jugat a l'històric, de l', per poder incorporar l'allau d'aficionats locals, a qui no ha decebut.Els culers han començat a decantar la balança ben aviat. Al segon minut de partit,, que tornava a l'onze titular després de la lesió, s'ha llençat en planxa al primer pal per rematar de cap un bon centre dea la sortida d'un córner i marcar el. I no només ha decantat la balança, també el camp, ja que des d'aleshores el modest conjunt local -modest, però és- no ha estat capaç de sortir de la seva mitja pista defensiva durant un quart d'hora.Quan ho ha fet, però, ho ha fet amb molt perill.ha protagonitzat un eslàlom frenètic, s'ha plantat a l'interior de l'àrea d'Iñaki Peña, l'ha regatejat i ha definit amb l'interior en direcció a la xarxa. Si bé, Araujo ha salvat el gol sota la línia amb una meritòria segada. Aquest parèntesi no ha modificat la dinàmica de la primera part, que es pot resumir amb un nom propi:A la represa, el Barça ha tornat a agafar el timó i ha monopolitzat, de nou, la possessió de la pilota. Si bé, el segon gol de la tranquil·litat no arribava i se succeïen les ocasions desaprofitades.han estat molt prolífics, aprofitant bones passades de Torre, però han estat igualment desencertats de cara a porteria. I, com acostuma a passar,De nou a la sortida d'un córner, l'Intercity ha aconseguit connectar una bona jugada i, format a les categories inferiors del Barça,ha empès l'esfèric, amb l'interior i dins l'àrea petita, fins al fons de la porteria. Minut 59,i retorn a l'inici. Pedro Torre, que estava sent el millor, ha pagat els plats trencats i ha estat substituït per, que li ha donat un punt més d'energia a l'equip. Això sí, els nervis només han durat deu minuts, fins al 69, quanha compensat les ocasions fallades amb un golàs de vaselina al més pur estil del futbol sala ().Però. Una desconnexió general de tot l'equip ha deixat que un equip dues divisions inferior connectés un centre dins l'àrea petita per segona vegada i tornés a restablir l'empat al marcador ()., com el nen que està somiant, aconseguia un doblet que no oblidarà mai. Ara,s'ha encarregat de despertar-lo -momentàniament- de pressa i, només tres minuts després, ha marcat elde segon pal a passada deI, quan tot semblava finalment encaminat,ha protagonitzat una inexplicable pèrdua d'últim home que Soldevila, qui si no, ha castigat amb el 3 a 3 davant unmolt poc segur sota pals i que podria haver fet més. Gol per sota les cames i a la, davant la sorpresa d'una afició local que no s'hauria pogut imaginar aquest escenari abans de començar el partit.. Ha hagut d'aparèixer el jugador més qüestionat de la plantilla des de la banqueta per reivindicar-se i marcar el. Des de segona línia, ha connectat una bona passada enrere de Raphinha per, després d'un afortunat rebot en un defensa, trobar porteria abans de la mitja part del temps extra.El Barça s'ha presentat a Alacant senseni, a quiha volgut protegir. Si bé, el descans del davanter polonès s'allargarà tres setmanes més, després que el hagi decidit mantenir la seva sanció i hagi desestimat la cautelar que li va ser concedida peli que li va permetre jugar contra l'. El club blaugrana ha anunciat que acata la decisió i no demanarà una mesura cautelaríssima.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor