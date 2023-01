Mantenen la sanció a Lewandowski: baixa contra l'Atlètic de Madrid

El serial dei la seva sanció continua. Ara, el(TAD, per les seves sigles en castellà) ha confirmat la sanció de tres partits per la seva expulsió contra l'. Així, es desestima la cautelar que va ser concedida pel Tribunal Contenciós de Madrid i que li va permetre jugar contra l'En principi, doncs, Lewandowski es perdrà el partit contra l'd'aquest cap de setmana, a més dels dos pròxims partits de Lliga contra eli el. Això es podia haver evitat si es tornava a concedir la cautelaríssima contra la decisió del TAD. El Barça tenia dret a demanar-la, però finalment ha decidit acatar la decisió i ha descartat presentar el recurs.Tot plegat, mentre l'Espanyol manté que el Barça va cometre alineació indeguda en l'empat d'aquest cap de setmana al. El club blanc-i-blau demana a la(RFEF) impugnar el partit en considerar que Lewandowski no havia de jugar el partit malgrat la cautelar perquè havia de complir el partit de sanció per la targeta vermella.

