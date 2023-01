La dura crítica d'Aitana Bonmatí a la Generalitat pel preu d'un nou peatge: «Cap sentit el que feu»

Seguim @govern @territoricat . Cap sentit el que feu amb la zona del Garraf. Abús rere abús https://t.co/bTt3fnAH6Y — Aitana Bonmatí Conca (@AitanaBonmati) January 4, 2023

Els peatges augmenten de preu

Els professionals d'elit de qualsevol modalitat esportiva no tenen per costum dir la seva sobre temes socials, polítics o, simplement, fer cap crítica cap allò que els envolta en la seva vida més quotidiana. Aquesta norma no s'aplica a l', migcampista del Futbol Club Barcelona, qui no ha tingut problema enper l'increment del preu del peatge de la carretera C-32.A través d'una piulada, Bonmatí ha interpel·lat directament el Govern i la conselleria pel que considera "un abús". ", ha escrit la blaugrana.El peatge de la C-32 ha enfilat el seu preu fins alsen direcció Barcelona i fins alsen direcció Tarragona. Forma part dels augments anunciats per la mateixa Generalitat abans de finalitzar l'any 2022.Els peatges de la Generalitat a partir del 2023 , segons l'ordre signada pel conseller Territori,, que va entrar en vigor el 30 de desembre del 2022. Per exemple, alel peatge per a un turisme, furgó o furgoneta passarà dels 12,64 euros actuals als 13,48 euros a partir de l'1 de gener, xifra que suposa un 6,6% més que el 2022.En el cas deel peatge en hora vall per a un turisme passarà dels 4,04 euros als 4,34 euros, mentre que en hora punta serà de 4,88 euros davant els 4,56 euros actuals. A les autopistes d'Autema (a la C-16, eix Sant Cugat-Terrassa-Manresa) l'increment serà d'un 7,19% i a les d'Aucat (C-32, eix Castelldefels-Sitges-el Vendrell) d'un 7,3%.Fonts del Departament de Territori van detallar ques'han fixat agafant ladel mes d'octubre, que va ser del 7,3%, tal com estableix la fórmula de càlcul automàtica, en què es pren de referència del desè mes de l'any anterior. A banda, també es té en compte el coeficient corrector que modula la variació de trànsit real i el previst fa tres anys.

