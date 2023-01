El primer premi de la Loteria de Reis 2023 cau íntegrament a l'Escala

Afortunats celebren el primer premi de la Loteria de Reis. Foto: ACN

"Estem en xoc, vermells per dins i per fora"

Elés el primer premi de la. En un sorteig que s'ha celebrat a les 12:00 del migdia al, a Madrid, l'últim gran premi dels sortejos nadalencs ha caigut a les llars dels propietaris d'aquest número. Així s'ha narrat a través dels canals de, RNE i TVE. Ara, però, sense la veu dels nens de Sant Ildefons, que no canten els números en aquest sorteig.

Aquestes han estat les primeres paraules del responsable de l'administració l'Anxova Milionària, de l'Escala, Fèlix Pons, després de repartir 80 MEUR amb la Loteria de Reis: "Estem en estat de xoc. Nerviosos, vermells per dins i per fora". Pons ha assegurat que és el somni de qualsevol administrador i encara no pot creure que li hagi pogut passar a ell: "Estàvem treballant amb la meva germana quan m'ha dit aquest número el tenim i ens hem quedat en blanc". Aquest matí són pocs els afortunats que han passat per l'administració. Un d'ells, Tomàs Ramos, ha explicat a l'ACN que té un dècim i ara farà servir els diners per reformar la casa, comprar-se un cotxe i ajudar la família. Nou de les 40 sèries de la localitat han anat a parar a Figueres, en un establiment del barri del Pastor.

Els Reis deixen 80 milions d’euros del Sorteig del Nen a l’Escala.

Moltes felicitats a tots els afortunats i a l’administració de loteria de l’Anxova Milionària, que ha venut un total de 400 dècims

🍾🥂 pic.twitter.com/umNriOk2n0 — Ajuntament l'Escala (@EscalaMunicipal) January 6, 2023

Premis de la Loteria de Reis 2023

El sorteig de la Loteria de Reis, coneguda a l'Estat amb el nom de El Niño, posa en joc 19 milions de premis i gairebé 700 milions d'euros. Això sí, només el primer i el segon s'hauran de declarar davant Hisenda. Destaca per ser el darrer sorteig de loteries de les festes de Nadal, pel qual és on els jugadors dipositen les últimes esperances.

Primer premi: 200.000 euros per dècim.

Segon premi: 75.000 euros per dècim.

Tercer premi: 25.000 euros per dècim

Extracció de 4 números: 350 euros per dècim.

Extracció de 3 números: 100 euros per dècim.

Extracció de 2 números: 40 euros per dècim.

