Elha informat aquest dimecres queha desplegat per primera vegada lacarregada amb, en el que constituirà un "llarg viatge" que portarà el vaixell de guerra a recórrer aigües dels oceans, i el mar. La cerimònia de llançament s'ha produït sota la supervisió de, que s'ha connectat per videoconferència.El comandant del vaixell,, ha indicat que l'embarcació ha estat sotmesa a un procés complet d'entrenament abans de començar la travessia. "El vaixell porta munició per als, material de defensa aèria, torpedes i artilleria", ha concretat. Tanmateix, ha asseverat que, segons ha recollit l'agència de notícies Interfax.El ministre de Defensa rus,, ha assenyalat que la fragata farà una llarga travessia i ha destacat que és. Així, ha subratllat que "els míssils Zircon poden assolir grans velocitats i". El moviment arriba després de la, en què uns diuen que es van produir 500 baixes militars, mentre que els altres en reconeixen 89.No és el primer desplegament de míssils hipersònics que fa el Kremlin des de l'inici de la guerra -sí que ho és en aigües internacionals-. El març de 2022, Rússia va confirmar l'ús delper destruir un arsenal de l'exèrcit ucraïnès que mantenia en un subterrani al sud-oest del país.

