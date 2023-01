A 185 quilòmetres per hora i amb 200 grams d'haixix per una carretera a Cervera

Elsvan detenir dimarts un home i una dona, tots dos de 21 anys, com a presumptes autors d'un. A més, a l'home també se l'acusa d'unper circular a una velocitat penalment punible. La detenció va tenir lloc després que la policia detectés en un control de velocitat a l'L-311, a, un vehicle que circulava aEls Mossos el van aturar més tard, a l', a(Alt Urgell). En sentir olor de marihuana de l'interior, els agents van traslladar el vehicle i els dos ocupants a la comissaria de la Seu d'Urgell. Posteriorment, en un escorcoll més exhaustiu, la policia els va localitzar, amb un pes total deEls fets van tenir lloc durant un control de velocitat que els Mossos havien muntat al punt quilomètric 4 de la L-311, al terme municipal de Cervera. A les 16:39 hores, van detectar un vehicle que circulava a 185 quilòmetres per hora en un tram on la velocitat màxima permesa és de 90. Atès que es tractava d'un vehicle amb, la policia va donar indicacions a la resta de dotacions per tal d'aturar-lo. Finalment, a les 19:06 hores, els Mossos van localitzar i aturar el vehicle a l'N-260, a Ribera d'Urgellet.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor