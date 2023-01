Multen tres supermercats per vendre tortells de Reis amb nata falsa

Alerta en la venda dede. Tres cadenes de supermercats i un fabricant han estat multats per elaborar i vendre aquests productes amb una nata que realment és falsa. En concret, es tracta de, a banda d', que han estat sancionats per la Direcció General de Consum de lesarran d'una denúncia de, l'associació de defensa dels consumidors.Aserceli i Aldi han rebut una multa d'mentre que en el cas de Dia i Lidl ha estat deeuros respectivament, ja que han reconegut que havien comès una infracció. Facua ha explicat que la denúncia també s'ha presentat davant les autoritats de, a banda d', però que per ara només han actuat des de les Illes Balears. Catalunya ha declarat a Facua que actuaran perquè tots els productes compleixin amb la llei, però no ha especificat de quina manera ho farà.La trampa que han comès aquests tresés que venien el seu tortell indicant que era de nata, quan en la realitat tenien al seu interior una substància feta a través de preparats dei barreges d'altres productes. Facua detalla que els tortells dels tres supermercats no contenien nata, mentre que el d'Aserceli només en portava un petit percentatge.No és cap pràctica fraudulenta o perillosa per la salut que els tortells no portin nata i sí aquests preparats, però laes produeix perquè els productes estaven assenyalats com si fossin de nata real. Les alternatives que fan servir altres marques que fan tortells a base de preparats és vendre el producte com simplement "Tortell de Reis" sense dir que porta fins o utilitzen la fórmula "a nata". En aquests casos, elssolen seri greixos vegetals com palma i palmist.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor