Camil Ros (UGT) avisa els partits que no «retardin» més l'acord dels pressupostos

El secretari general d', ha retret als partits catalans que vagin "tard" en l', en plena negociació entre el Govern i formacions com el, que avui mateix ha refredat la negociació amb el Govern . "No poden retardar més aquesta situació", ha etzibat en una roda de premsa aquest dimecres. Ros ha lamentat que "cada mes que passa" són 30 dies més que no s'aplica l'increment del 8% de l', per accedir a ajuts. D'altra banda, Ros ha fet balanç del món del treball de l'any 2022, que ha estat marcat per l'aprovació de la reforma laboral i per pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors per la inflació.El líder d'UGT a Catalunya ha avisat que el 2023 "seguirà sent un" sindical, en la línia de l'últim exercici, que ha definit com un període de "conquesta" i "recuperació de drets" en la negociació col·lectiva, com ara la ultra activitat i la prevalença del conveni de sector per damunt del d'empresa en temes salarials. El sindicalista ha reivindicat l'que ha tingut laen l'estabilització dels contractes, un 41% dels quals han estat indefinits. Segons Ros, s'ha de treballar perquè aquesta dada arribi al 50% a finals del 2023. En el capítol de contractació, el líder sindical ha instat la Inspecció de Treball que revisi bé els contractes fixos discontinus per evitar un mal ús i que el treballador es passi més temps treballant que en situació d'atur.Tot i la bona notícia que representa l'estabilitat en la contractació, el secretari general d'UGT ha lamentat ladels treballadors per la inflació i ha instat a les patronals a arribar a acords salarials. "És molt important per al conjunt de la classe treballadora que hi hagi un increment mínim i després sector a sector apliquem clàusules de revisió", ha afirmat. El secretari general d'UGT ha assegurat que durant el 2022 s'haamb els preus a costa dels treballadors. Durant l'any, s'ha demostrat que "és possible" apujar sous perquè moltes de les vagues convocades des del setembre no s'han acabat realitzant perquè hi ha hagut un acord.Ros ha assenyalat que "els increments van al consum i no a paradisos fiscals, com alguns beneficis empresarials". Per això, ha insistit a dirigir-se a les patronals per dir-los que han d'escollir "si volen acord salarial o conflicte". En aquest sentit, Ros ha defensat que "no hi ha cap indicador" que pronostiqui unaeconòmica, per molt que alguns organismes hi insisteixin. Segons el líder d'UGT, no s'ha detectat un increment d'ERTO, d'ERO i tampoc d'acomiadaments individuals.

