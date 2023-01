El PSC refreda la negociació pels pressupostos: ara veu «difícil» un acord imminent amb el Govern

Es refreda un pacte imminent pelsentre eli el. Així es dedueix de la valoració socialista després de l'última reunió entre els representants del primer grup de l'oposició i les conselleres de Presidència i Economia,. A la sortida de la trobada d'aquest matí, la portaveu del PSC,, ha admès que no s'han produïtsignificatius, fins al punt que veu "" un pacte pels comptes en les pròximes hores. Les dues parts es tornaran a citar aquest dijous al matí, però ara mateix s'intueix complicat un acord que permeti iniciar la tramitació dels pressupostos la setmana que ve, com havien verbalitzat tant portaveus socialistes com de l'executiu en els darrers dies Quin escenari dibuixa el PSC en laque s'ha evidenciat aquesta setmana? La valoració de la formació deés que el Govern està transmeten un acord incipient que no és prou madur. A les files socialistes es va encaixar malament que l'executiu difongués que ja s'havien acordat undel document presentat pel partit el 28 de desembre , amb un impacte de més deen els comptes. "Cal encaixar les mesures, les que tenen un impacte més important i les que no", ha expressat Romero aquest dimecres, després de la darrera reunió. En canvi, des del Govern s'ha qualificat de "" algunes de les peticions socialistes, amb un impacte financer d"" complex en els marges de despeses, segons fonts coneixedores de les negociacions.El PSC vol un acord sobre el conjunt de les mesures, també les que poden incomodar, com el, el, l'ampliació de l'o les inversions en. Pel que fa al fre a l'obertura de novesde la Generalitat -petició inclosa en el llistat socialista- hi ha marge per a l'entesa, perquè el pla de la conselleria d'Exteriors ja passava per consolidar la xarxa existent aquest 2023 en lloc d'afrontar la posada en funcionament de noves ambaixades aquest curs.Abans dels contactes d'aquest dijous, Romero havia estat explícita en una entrevista a Catalunya Ràdio , en què ha rebatut el missatge del Govern sobre un pacte avançat, com verbalitzava aquest dimarts la portaveu de l'executiu,. La diputada socialista ha dit que "l'acord es tancarà quan tots els elements [de la negociació] estiguin consensuats". "Em sembla moltdonar xifres per enredar o per intentar buscar un relat per si no s'aproven els comptes", ha afegit Romero, que ha raonat que ara la "" de fer avançar el diàleg és de l'executiu deEl Govern prioritza una entesa amb els socialistes, però ja ha advertit que si es "dilata" la negociació per falta de "voluntat política" de tramitar els pressupostos, aprovarà el projecte de comptes al consell executiu i després perseguirà els suports al Parlament. No ha posat, però, data en forma d'ultimàtum. De moment, Pere Aragonès només ha tancat un pacte previ amb En Comú Podem , que no vol veure perillar les seves prioritats per les reclamacions del PSC. Sobre la possibilitat que el Govern aprovi els pressupostos abans de signar una entesa amb els socialistes, Romero ha reiterat -després de la reunió amb les conselleres Vilagrà i Mas- que si l'executiu d'ERC tria aquesta opció emprendrà el "camí" d'una esmena a la totalitat. El PSC colla els republicans, conscients de la seva debilitat parlamentària.

