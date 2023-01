Mor l'astronauta Walter Cunningham, l'últim supervivent de l'Apol·lo 7

L'astronauta, pilot del primer vol tripulat del, ha mort aquest dimarts a l'edat de. Era l'últim supervivent de la missió de l, el primer coet que va sortir a l'espai amb humans a bord en el qual seria el programa més important de la història de l'agència: dur la humanitat a la Lluna. Cunningham era un dels últims veterans de tota aquella fornada d'astronautes que van ser considerats veritables herois als Estats Units., va volar per l'espai una sola vegada: 11 dies seguits.Laha compartit el comunicat de la família de Cunningham, anunciant la seva pèrdua. "Ens encantaria expressar el nostre immens orgull per la vida que va gaudir i la nostra profunda gratitud per l'home que va ser: un patriota, explorador, pilot, astronauta, marit, germà i pare", han escrit els seus més pròxims. "El món ha perdut un veritable heroi i el trobarem molt a faltar", han sentenciat. Cunninghamal costat dels astronautesEll mateix va acabar sent un dels líders del programade la NASA, la que seria la primera estació espacial dels Estats Units que. Més tard, aquest projecte desembocaria en l'Estació Espacial Internacional. Cunningham es va allistar a la Marina dels Estats Units d'Amèrica i va començar els seus entrenaments com a pilot el 1952. Ven 54 missions de Corea, guanyant una experiència i uns dots que el van fer ser un dels escollits per ser astronauta a la NASA.

