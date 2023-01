Loteria de Reis 2023: premis, data i on veure el sorteig

Quan és la Loteria de Reis?

On puc veure el sorteig de Reis?

Premis de la Loteria de Reis 2023

Primer premi : 200.000 euros per dècim.

: 200.000 euros per dècim. Segon premi : 75.000 euros per dècim.

: 75.000 euros per dècim. Tercer premi : 25.000 euros per dècim

: 25.000 euros per dècim Extracció de 4 números: 350 euros per dècim.

Extracció de 3 números: 100 euros per dècim.

Extracció de 2 números: 40 euros per dècim.

No t'ha tocat res per lade? Tampoc hi ha hagut sort per la? Doncs aquest divendres tindràs una última oportunitat amb el sorteig de la Loteria de, conegut a l'Estat també com el de. Repassem a continuació l'horari, on es pot veure i quins són els premis.El sorteig de Reis d'aquest any es farà el 6 de gener a partir de les 12 hores, com sol ser tradició. En aquesta ocasió, també com sol ser habitual, se celebrarà al, a. A partir de llavors, la sort estarà decidida i les boles començaran a girar en l'última oportunitat d'endur-se diners en el serial de sortejos nadalencs.El sorteig, també com va passar amb el de la Loteria de Nadal, es podrà seguir a través dels canals de(RTVE). Això vol dir que s'escoltarà peri es veurà per. Aquest cop, però, sense la veu dels nens de, que no canten els números en aquest sorteig. La informació dels números premiats també la podreu trobar aEl sorteig de la Loteria de Reis posa en joc 19 milions de premis i gairebé. Només el primer i el segon s'hauran de declarar davant Hisenda. Aquests són els principals premis:

