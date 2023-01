Arguiñano revela la truita d'un restaurant català que li ha encantat

Laés un dels plats estrella de la nostra cuina. És una opció ràpida i ben bona per un dia amb pressa o també un bon plat per combinar i fer exquisideses amb altres aliments.és també un enamorat i un expert de les truites, com ha demostrat en altres ocasions en què ha explicat la regla del "6-3-1" per fer-la perfecta Ara, ha cuinat la recepta de truita que va descobrir en uncatalà i que li va encantar. En un dels seus últims programes, ha preparat una truita de ceba caramel·litzada que va descobrir al restaurant barceloní. Amb només, Arguiñano ha cuinat un plat senzill i ràpid.El xef basc també ha explicat sobre aquest restaurant català que qui hi vagi s'endurà una gran sorpresa i ha detallat que el cap de cuina,, té al seu darrere un equip "jove i fantàstic". El restaurant Al Kostat es defineix per una "cuina quotidiana i senzilla", vinculada especialment amb lacatalana i de. Aquesta truita és un dels entrants de la carta, que compta amb plats de carn, peix o arròs entre altres.

