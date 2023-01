Així són les noves carrosses de la Cavalcada de Reis de Barcelona 2023

Avinguda del Marquès de l'Argentera: 18 h.

Passeig de Colom: 18.20 h.

Avinguda del Paral·lel: 19.15 h.

Ronda de Sant Pau: 19.30 h.

Mercat de Sant Antoni (carrer d'Urgell): 19.45 h.

Carrer de Sepúlveda: 20.15 h.

Plaça Espanya: 20.35 h.

Avinguda Maria Cristina - Font Màgica de Montjuïc: 21 h.

Les carrosses dels Reis Mags

Carrossa del Rei Melcior

La nova carrossa de Melcior a Barcelona Foto: ACN

Carrossa del Rei Gaspar

Una de les noves carrosses que apareixeran a la cavalcada Foto: ACN

Carrossa del Rei Baltasar

La nova carrossa de Baltasar Foto: ACN

Les carrosses (noves) de la cavalcada de Barcelona

L'última gran cita de lesserà la nit de. La il·lusió tornarà als carrers de la ciutatque tindrà una durada de. Petits i grans podran gaudir d'una rua protagonitzada pels Reis Mags amb la llum com a element central que comptarà amb la participació de més de 1.100 persones. En un any marcat per la crisi de l'energia, la il·luminació de les carrosses es farà amb llums LED per reduir la despesa energètica, i el cost total de la cavalcada serà de 860 mil euros.Els organitzadors esperen que la cavalcada d'enguany sigui multitudinària, després de les restriccions pandèmiques per la Covid-19 que ha sofert la ciutat en els últims dos anys. La comitiva reial estrenarà recorregut per evitar les obres de la Via Laietana.La cavalcada de Barcelonai tres velles conegudes renovades i ampliades: la de l'Estel, Instruccions per Somiar i Joguines. El retorn de les carrosses que reparteixen caramels (les Carameleres) després dels anys de pandèmia és l'altra gran novetat del seguici reial, que aquest 2023 modifica el seu recorregut i no passarà per la Via Laietana, actualment en obres.La primera de les noves carrosses pels Reis és la de Melcior, que comptarà amb tota una companyia de dansa organitzada i dirigida per la coreògrafa Roser Muñoz. Estarà equipada amb unes ales lumíniques sincronitzades amb els membres del Centre de Dansa de Catalunya.Gaspar també gaudirà d'una nova carrossa, de les anomenades de doble alçada, acompanyat de tot un seguici de ballarins i ballarines de l'escola Som-hi Dansa de Barcelona.I per últim, Baltasar, que tindrà tot un espectacle al seu voltant quan passegi pels carrers de Barcelona. El seu seguici el liderarà la percussió i la música de la, amb una coreografia a càrrec d'i la participació de la companyia Roseland, que realitza un espectacle anomenatLes altres tres carrosses no són estrictament noves com a tal, però sí que s'han realitzat reformes que les faran semblar noves de trinca. Les han allargat fins a 20 metres més cadascuna.Són la de l'Estel, la de les Joguines i les Instruccions per Somiar, que recorda als més petits com fer-ho per vèncer els nervis de la nit i aconseguir anar a dormir aviat., que es va estrenar l'any passat, creada per l'escenògraf Ramon de los Heros.L'alcaldessa de Barcelona,, rebrà ses majestats al Portal de la Pau a les quatre de la tarda, on arribaran a bord el Paliebot de Santa Eulàlia. Aquest any la cavalcada sortirà de l'avinguda del Marquès de l'Argentera.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor