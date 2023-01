El PSC mostra el seu malestar amb el Govern pels pressupostos: «És molt deslleial donar xifres per enredar»

Reunió al Parlament

Contundents paraules de la portaveu i negociadora dels pressupostos per part del PSC,, que han avivat les flames just abans de la reunió entre els socialistes i el Govern al Parlament. Romero ha avançat aquest matí en una entrevista aque traslladarà el malestar del seu partit amb el Govern: "Em sembla molt deslleial anar donant xifres per enredar o per intentar buscar un relat per si no s'aproven els comptes".La mateixa portaveu socialista ha volgut replicar les paraules de la portaveu del Govern, Patrícia Plaja , qui assegurava que "ja hi havia entesa amb el PSC"., ha avisat Romero, que ha tornat a posar sobre la taula tots els temes sobre els quals no hi ha acord entre socialistes ni Govern. Els grans projectes delsón punts d'inflexió a l'hora de pactar pressupostos, segons els socialistes. Formen part de l'oferta oficial que va realitzar el PSC. La, expressada ahir per Plaja, va arribar un dia després que la mateixa Romero expressés que la seva formació estavai plantegés aquesta setmana de negociacions intenses com un horitzó factible per a l'entesa. Aquesta postura pública segueix xocant amb la dificultat d'encaix de les propostes socialistes amb el projecte de l'executiu català, la marató de reunions ara. I aquest matí, a Catalunya Ràdio, Romero ha augmentat una mica el to de crítica.La portaveu socialistade les últimes hores. Dilluns, fonts del Palau de la Generalitat van difondre que s'han acceptat el 87% dels punts que el PSC va presentar dimecres passat en un document formal. Aquestes mateixes fonts calculen que tots aquests acords suposen 5.386 milions d'euros per als pressupostos del 2023.Es tracta, segons diuen,en àmbits com la salut, l'energia, els drets socials, la indústria, el coneixement, l'educació, la gestió de l'aigua o la mobilitat. Unes xifres que desmenteixen els negociadors del PSC. "que són d'abans i que no tenen en compte l'altre", ha afirmat Romero.Govern i socialistes es reuneixen al Parlament de Catalunyadesprés que des del Palau de la Generalitat s'hagin xifrat els acords en el 87%. Uns números que no quadren a Romero, que retret a l'executiu d'Aragonès que "no són maneres" de portar una negociació. "No es tracta de percentatges. Volem un acord total", ha insistit.

