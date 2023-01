El PP registra al Congrés una iniciativa perquè els jutges elegeixin 12 dels membres del Consell General del Poder Judicial



El PP ha registrat aquest dimarts una iniciativa al Congrés amb la qual busca modificar el sistema d'elecció dels membres del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) instaurat l'any 2013 pel govern de Mariano Rajoy i atorgar als jutges la capacitat d'elegir directament 12 dels 20 vocals d'aquest òrgan de govern. La proposició de llei pretén que aquests 12 magistrats siguin elegits "per i entre jutges i magistrats de totes les categories judicials que es trobin en situació de servei actiu" mitjançant el vot directe. Els populars han registrat la iniciativa mentre es manté el bloqueig per a la renovació dels membres del CGPJ, que malgrat les iniciatives del govern espanyol per forçar-ne el relleu continua actuant amb el mandat caducat des de fa quatre anys.