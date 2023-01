On es compra millor i pitjor el pa, segons l'OCU

Els supermercats més barats o els més cars, segons l'OCU

Elés un dels elements més bàsics de l'alimentació de qualsevol família de catalans. Encara que a nivell nutritiu i en qüestions de dieta té certes indicacions, no existeix casa en aquest país on no hi hagi barres de pa. Deixant de banda els seus derivats (com el pa de motlle industrial de certes marques), els supermercats solen tenir un servei de forn per a vendre pa en qualsevol de les seves modalitats. Per això mateix l' Organització de Consumidors i Usuaris ha volgut analitzar la majoria dels principals supermercats del país i de l'Estat per tal de fer més fàcil la vida dels clients.En un exhaustiu estudi,i variacions del pa en els forns de fins a 18 supermercats. Forma part d'una anàlisi encara més gran als grans supermercats, on des de l'OCU també han valorat la qualitat, el preu i certs inconvenients que presenten productes com les carns, utensilis, certs aliments o estris d'higiene.L'Organització de Consumidors i Usuaris té un comparador exclusiu només per al pa de motlle que es ven en bosses als supermercats (sigui propi o de marques com Bimbo), però en aquest cas han determinat, a través de certs indicadors establerts per ells mateixos, quin supermercat fa millor preu. Els usuaris també han pogut dir la seva, completant l'estudi de l'entitat.En termes generals, el Lidl és el supermercat on es considera que es compra millor el pa, amb un 55% dels clients enquestats. Queda per sobre de Mercadona, que se situa com el segon establiment amb millors valoracions de l'OCU i dels seus compradors. El pitjor de tot, però, té segell català: per a l'entitat i els seus clients, BonÀrea queda el darrer de la llista.Entre les grans cadenes de supermercats, les que més han apujat els preus són les del grup Dia (de +15,2% a +17,1%) i Mercadona (+16,2%). Els supermercats que menys han augmentat els preus són Alimerka (8,4%), Carrefour Express (8,5%) i BM Urban (8,8%). "No obstant, la pujada de preus ha estat generalitzada i bastant homogènia", ha reiterat l'OCU. Les cadenes més barates són Tifer, Supermercats Dani i Family Cash, mentre que les més cares són Sánchez Romero, Ulabox, Novavenda i Amazon. L'OCU també destaca els preus alts de Sorli Discau i Condis.L'informe de l'OCU –realitzat a 1.180 supermercats de 65 ciutats- assenyala que es poden estalviar fins a 994 euros de mitjana amb una bona elecció del supermercat. Vigo i Ciudad Real són les dues ciutats més barates de l'estat espanyol, mentre que les més cares són Palma, Barcelona, Girona, Madrid i Alcobendas-San Sebastián de los Reyes.

