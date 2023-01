Mor als 95 anys Nicolás Redondo Urbieta, històric líder de l'UGT

Un històric del sindicalisme

L'històric líder sindicalista d'UGT,, ha mort aquest dimecres a l'edat de 95 anys, segons han lamentat dirigents socialistes i del sindicat d'UGT a través de nombrosos missatges a les xarxes socials.del sindicat i ho ha destacat com una "figura imprescindible del sindicalisme a Espanya durant la dictadura, la transició i la democràcia".La vicepresidenta segona i ministra de Treball,, ha assenyalat que Redondo deixa "endarrere una vida consagrada a la defensa de les persones treballadores, les llibertats i la democràcia". Així mateix, s'ha acomiadat d'un "sindicalista extraordinari al qual aquest país estarà sempre agraït", ha afegit, traslladant els seus condols a la família d'UGT.El PSOE també ha enviat tot el seu "afecte" a familiars i familiars per la mort d'un "socialista i home que va dedicar la seva vida a la lluita pels drets dels treballadors i de la ciutadania.", ha publicat la formació en un missatge a Twitter, recollit per Europa Press, juntament amb dues fotografies de Redondo.(Baracaldo, Biscaia, 1927) va ser un històric sindicalista i polític espanyol. Obrer metal·lúrgic, amb un fort arrelament familiar en els sindicats (el seu pare ho va ser i va ser afusellat pels franquistes). Així va arrencar una biografia sindical de llarguíssim recorregut, que va aconseguir la primera línia pública el 1976. Va ser detingut i processat pel règim de Francisco Franco en nombroses ocasions (fins a sis vegades) a causa d'activitats polítiques i sindicals. Va ser bandejat a Las Hurdes en 1967.El 18 d'abril del 1976 va ser elegit secretari general de la UGT al 30è Congrés de la central sindical socialista.Va ser elegit diputat del PSOE per Biscaia el 1977, 1979, 1982 i 1986. El 1987 va renunciar al seu escó després de votar en contra dels. Va convocar juntament amb CCOO la vaga general del 14 de desembre de 1988 i dues vagues generals més al juny de 1992 i gener de 1994. El 10 d'abril del 1994, quan el seu fill Nicolás Redondo Terreros liderava el PSE-EE, al 36 Congrés,com a secretari general de la UGT.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor