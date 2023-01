El cineasta Jordi Calvet guanya sis premis al festival de curts de Los Angeles per «Takbir»

Bones notícies per a l'audiovisual català.ha guanyat sis premis amb el curtmetratgea l'que es fa a, un certamen de curtmetratges independents molt important que es realitza al bressol del cinema. És el primer curtmetratge del gironí que ja acumula diverses distincions, amb presentacions tan destacades com les dels festivals de. Ara, Takbir ja es prepara per aterrar al Canadà i Califòrnia amb diverses nominacions en d'altres festivals de cinema.Jordi Calvet ha aconseguit el guardó de Millor curtmetratge del gènere de thriller, Millor productor, Millor director revelació, Millor guió, Millor curt de llengua estrangera de la temporada i Millor repartiment. Els premis s'han anunciat aquest desembre a l'Indie Short Fest que es fa a Los Angeles i es preveu que en les pròximes setmanes facin una gala on Calvet assisteixi conjuntament amb altres guanyadors del certamen a la capital del cinema.El curtmetratge Takbir s'estrenava el passat 11 d'octubre mostrant una ficció vinculada amb el jihadisme. La ficció detalla la història d'un autor de thrillers que rep l'encàrrec d'una productora de Turquia per fer una sèrie de televisió sobre un grup terrorista que realitza atemptats a diverses ciutats.dues de les propostes d'atemptats que havia ideat l'autor.

