El 2022 es converteix en l'any més càlid registrat a Catalunya

Un any sec

El 2022 ha estat, segons el balanç que ha fet públic el Servei Meteorològic de Catalunya (). La temperatura mitjana anual ha estat de rècord a gairebé tot arreu, fins i tot a les sèries centenàries dels observatoris de l'Ebre i Fabra. De fet,, i ha arribat als 19 graus a la capital del país, Barcelona. A les zones per sobre dels 2.500 metres, han tingut una temperatura mitjana superior als 3,5 ºC. Només els mesos de gener, març, abril i setembre van ser normals o freds en algunes zones. A més a més, ha estat un, sobretot al litoral i prelitoral central, i als extrems nord i sud del litoral.L'any presenta una anomalia positiva respecte de la mitjana climàtica 1961-1990 superior a +1,4 ºC a tot arreu, i a gran part de Catalunya queda entre els +2 i els +3 graus. El Meteocat destaca valors superiors als +2,5 ºC en àrees de l'altiplà Central, el Montsec, diversos sectors del Pirineu, Prepirineu i Osona. Al Montseny, s'han assolit els +3 graus. El valor màxim d'anomalia correspon a l'Observatori Fabra de Barcelona, amb +3,4 graus.a les fondalades de l'interior, i durant la primavera també hi va haver irrupcions d'aire fred, que van arribar a provocar valors de temperatura a l'abril dels més baixos dels últims 30 anys. En canvi,i molt càlid a les zones més elevades. El dia 18 d'aquell mes es van superar els 20 graus gairebé arreu. Els mesos de maig i juny també van ser molt càlids. De fet, el juny del 2022 va ser el més càlid a Catalunya des del 2003, amb unaentre els dies 15 i 18.De fet,en algun indret o altre de Catalunya, ja sigui de manera general, com va passar al maig i a l'octubre, o de manera més aïllada, com a l'agost o al setembre. L'octubre va destacar per ser generalitzadament dels més càlids a Catalunya des que es disposa de registres, mentre el novembre va ser el més càlid a sector del litoral i prelitoral sud. I el desembre també ha estat un dels més càlids de les últimes dècades a Catalunya. Així, les sèries disponibles des de mitjans del segle XX constaten que el 2022 es posiciona com l'any més càlid de manera general a tot Catalunya. Els anys que ocupen ladepenen de la zona, i són el 2020, el 2019, el 2018, el 2015, el 2014, el 2011, el 2006 i el 2003. D'aquesta manera, els quatre anys més càlids des que hi ha registres s'han donat del 2015 fins ara.La temperatura mitjana anual del 2022 és gairebé en tots els casos molt superior a la que ocupa el segon lloc en el rànquing de la sèrie, més de mig grau o fins i tot més d'1 grau. Segons el Meteocat, això evidencia queA l'Observatori de l'Ebre, amb sèries de 114 anys, la temperatura mitjana anual del 2022 és de 19,5 graus, quan en els altres cinc anys més càlids no va arribar als 19. I a l'Observatori Fabra, amb sèries de 109 anys, la temperatura mitjana del 2022 se situa en els 18,1 graus. Els altres quatre anys estaven entorn dels 16 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya destaca que eA més de l'any més càlid registrat, el 2022 també ha estat un any sec de forma molt generalitzada, i, on s'han recollit només 307,7 mm, així com a punts del Bages, Osona i el Moianès, amb sèries de 73 anys.on s'hi han recollit els màxims de l'any de Catalunya amb més de 1.400 mm. En canvi, no s'ha arribat a assolir el llindar dels 250 mm anuals en alguns punts del Segrià. Només a poques zones de Catalunya es pot considerar un any normal. És el cas del Tarragonès, el Baix Berguedà, la vessant sud del Montsec, zones pròximes al massís del Port o zones elevades del Pallars.En general, hi ha haguti la precipitació del 2022 ha estat de forma molt general per sota del 90% respecte de la mitjana climàtica. Una gran franja del litoral i del prelitoral, àrees del Pirineu, Prepirineu i la depressió central han quedat fins i tot per sota del 70%., s'ha produït al Barcelonès, el Garraf, el Penedès, el Vallès Oriental, punts d'Osona i a punts del litoral del Montsià i l'Alt Empordà.Gairebé tots els mesos han estat secs, amb excepció del març, que va ser plujós a tot arreu. Les zones que presenten un, se situen a la zona Garraf-Alt Penedès, Baix Llobregat-Barcelonès, Osona-Vallès Oriental, i també als dos extrems del litoral, Portbou i l'Illa de Buda.

