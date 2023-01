Què és el sarcoma d'Ewing, el càncer que Elena Huelva ha volgut visibilitzar

El sarcoma d'Ewing, un tipus estrany de càncer



Les causes

Els símptomes

La supervivència a la malaltia

El món ha perdut una mica de llum aquest dimarts amb la mort de la influencer de 20 anys Elena Huelva , coneguda per la seva lluita contra un. El seu llegat: un exemple de vida i de lluita contra l'adversitat. I un missatge: "". La jove sempre va ser molt clara sobre la cruesa del seu dia a dia, però mai va abandonar una actitud optimista i extremadament vital. En aquest sentit, a la seva lluita va sumar la d'informar sobre la malaltia que patia i trencar tabús.El sarcoma d'Ewing és unque afecta principalment adolescents i adults joves, tot i que pot afectar a persones de qualsevol edat. Més concretament, es pot produir en els ossos o en el teixit tou que els envolten. Es tracta d'un tipus molt estrany de càncer, que rep el nom de, el patòleg americà que el va descobrir i el va diferenciar d'altres tumors similars.Les causes del sarcoma d'Ewing. Els metges saben que, a diferència de la resta de càncers d'os, que hi acostumen a arribar per metàstasis o ramificacions d'altres més freqüents, aquest neix directament en aquests teixits. Més enllà d'això, hi ha encara poca informació sobre les causes. S'origina per la fusió de zones de dos gens: l'i elAixò sí, hi ha dos clars factors de risc. El primer, l'. El sarcoma d'Ewing pot aparèixer en qualsevol etapa de la vida, però és molt més habitual en l'adolescència i la primera joventut. El segon, l'. És més comú en persones blanques, que en negres i asiàtics.Cal estar atent a diversos senyals d'alerta i símptomes que podrien indicar que s'està desenvolupant un sarcoma d'Ewing. Els més importants són elen diverses zones clau, com les cames i la pelvis; tot i que pot afectar a qualsevol zona. També elsense causes aparents, lai la. Finalment, la més evident: lao sensació de tenir un bony.La supervivència al sarcoma d'Ewingels darrers anys gràcies a la investigació científica i als avenços en els tractaments multimodals, aquells que combinen la quimioteràpia, la cirurgia i la radioteràpia. Amb tot, s'ha passat d'una supervivència al cap de cinc anys del 44% fins al 68% en els casos localitzats i, al cap de 10, del 39% al 63%, segons l'. També s'ha observat una millora en els casos de metàstasi.

