Més gent de festa que habitants: la «rave» espanyola sense precedents ni previsió de desallotjament

(Granada) té poc més de 1.700 habitants, segons l'últim cens sobre el qual es tenen dades. En qüestió de dies, l'alcalde de la localitat, Fernando Germán Álvarez Moles, i els seus veïns i veïnes, han vist comi és que, tot i que encara no se sap ben bé qui, s'ha organitzat unanadalenca en un terreny públic al qual han assistit més de 1.500 persones.La festa il·legal va començar el 30 de desembre i, de moment, ja. Segons declaracions del mateix alcalde a eldiario.es el consistori ha decidit, de manera coordinada amb la Guàrdia Civil i la subdelegació del govern espanyol al territori,. Tal com ha expressat Álvarez Moles, "pot ser pitjor el remei que la malaltia", ja que a banda de persones, també hi ha animals.El terreny on se celebra l'esdeveniment és a diversos quilòmetres del centre i no han estat poques les veïnes que s'han queixat de molèsties. De fet, s'han hagut de fer talls i. No obstant això, tot i les circumstàncies, la policia ha afirmat que la festa s'ha desenvolupat "amb normalitat" itret d'algunes intervencions de drogues i alguna detenció puntual per desacatament a l'autoritat.A hores d'ara, i segons l'últim control rutinari realitzat per la Benemèrita,I és que, en principi, estava previst que la rave acabés aquest dimarts, i tot i que els agents de seguretat ja han vist desfilar força cotxes, sembla que la músicaEl cos ha assegurat en una comunicació amb Europa Press que els participants en la festa estan "perfectament organitzats". Segons l'alcalde, mai abans havia passat una cosa així al poble. Es creu que a l'esdevenimenti inclús d'altres parts del món.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor