A aquestes alçades, no hi ha cap indret al planeta que no hagi patit les conseqüències de la. Ni tan sols Upolu, Vatulele i les altres illes inhòspites d'Oceania. Tampoc un país hermètic com Corea del Nord. Si bé, hi ha un estat que assegura que no ha registrat cap cas de la malaltia. Bàsicament, perquè nega la seva existència.Es tracta de, un país a la regió de l'amb fronteres amb l'Iran, Afganistan i Uzbekistan.va denunciar, ja el 2020, que el govern deprohibeix parlar del virus a la ciutadania i no permet comptabilizar-ne la incidència, el qual fa impossible contradir amb total seguretat la versió oficial. Si bé, els seus veïns, amb qui manté relacions comercials i un fluid trànsit de persones, han estat durament castigats per la pandèmia.Fins i tot, el mot "Coronavirus" ha estat esborrat dels fulletons mèdics que es distribueixen entre la societat ni es pot mencionar als hospitals, escoles, carrers i oficines del territori. Així ho recull el mitjà local Chronicle of Turkmenistan, incomplint la gran norma. A més, en un inici es vai no respectar-ho podia comportar fins i tot penes de presó. Ara, però, es recomana per protegir-se contra "la pols".

