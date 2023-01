Rescat a contrarellotge d'un nen vietnamita que va caure a un pou mentre buscava ferralla

A boy named Thai Ly Hao Nam (10) fell into a 35-meter deep concrete pillar hole at a construction site in Dong Thap Province, Vietnam, on Saturday (12/31).



Tot el Vietnam està bolcat en el rescat de, un nen de 10 anys que la nit de Cap d'Anyamb els seus amics en una zona en obres de la província de Dong Thap i va caure en un pou de 35 metres de fondària.En l'espai en el qual va precipitar-se hi havia oberta una. El pou en concret és molt estret i generalment serveix de suport dels ponts. De fet, si la zona està en obres és perquè s'està construint un. Testimonis presencials dels fets van escoltar com el nen, després de precipitar-se pel buit, demanava ajuda per sortir-ne, però no el van poder localitzar.El mateix els ha passat alsdesplegats a la zona que, tot i els múltiples intents que han fet per trobar-lo, han fracassat cada vegada. L'última tot just dilluns, quan van introduir una càmera per l'obertura del pou, però novament no els va donar resultat.En declaracions al diari local Tuoi Tre News, el director del Departament de Transport de Dong Thap,, ha expressat la seva incredulitat pels fets donades les mesures del pou: "No puc entendre com va caure a la pila, que té un diàmetre de 25 centímetres solament".Fins ara,, però, no obstant això, totes les persones involucrades en el rascat continuen treballant sense descans en l'operació. A més a més, en un intent de treure el petit, els especialistes han bombejat oxigen a la pila i suavitzat el terra que és al voltant, però la pila s'ha inclinat lleugerament. Unes

