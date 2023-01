VÍDEO | Un portaveu del PP canta el «Cara al sol» en un restaurant

Les acusacions d'enaltiment del franquisme tornen a perseguir un integrant del. En aquest cas, al regidor i portaveu de la formació a l'Ajuntament de Cabanillas, a Guadalajara,. Un vídeo filtrat a les xarxes socials mostra com s'uneix als clients d'un restaurant i canta, mà a l'aire, el "".L'himne de laressona per tot el local, amb les llums apagades i una gran pantalla amb el vídeo a Youtube. Tot i l'enfocament, els moviments de càmara i la mala il·luminació, els més observadors hi han pogut localitzar a Cabanillas, que no s'ha pronunciat sobre els fets. El PP, en canvi, li ha obert un. El president del partit a Castella-la Manxa,, ha declarat que es tracta d'una actitud que no comparteix i, per descomptat, "".Per si hi havia algun dubte de la presència de l'acusat al recinte, la usuària que ha publicat les imatges,, les ha acompanyat amb una descripció esclaridora: "Bravo pel, posant el 'Cara al Sol' a tota pastilla mentre Jaime Celada ho dona tot cantant-lo amb el braç en alt".

