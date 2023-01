El Govern blinda per llei la Patum i altres festes culturals perquè els jutges no les prohibeixin pel soroll

Que no hi hagi un altre cas com el de lade l'any passat, en què un jutge va suspendre'n els concerts per excés de soroll . Això és el que el Govern pretén blindar a través de la, l'avantprojecte de la qual incorpora un article que habilita els ajuntaments a suspendre temporalment els límits acústics en cas d', amb un arrelament rellevant. En tot cas, la seva aplicació està condicionada a l'aprovació dels comptes, que ara mateix depenen de la negociació del Govern amb el PSC Els concerts de la Patum no van poder celebrar-se perquè un magistrat va donar la raó a la denúncia presentada per unapropera a la plaça de Berga on tenien lloc. L'article que incorpora la norma que ara s'està negociant junt amb els pressupostos, però, regula que, "amb motiu de l'organització d'actes tradicionals, festius,, culturals o d'altres, que tinguin un, els municipis poden adoptar, en determinades zones i prèvia valoració de l'impacte ambiental, la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica en aquestes".La Generalitat no circumscriu la mesura als actes culturals, sinó que deixa més obertes les possibilitats per als ajuntaments, tot i que els precedents de prohibicions judicials d'activitats són escassos. Tot i això, la memòria de la llei destaca que, encara que rarament tinguin èxit, cada cop hi ha méscontra la celebració d'aquests actes, cosa que generaals consistoris locals que els organitzen.Aquest article, segons el mateix document annex, pretén "dotar d'una cobertura legal per la realització d'aquestes activitats alhora que es procurasobre els veïns residents en les zones properes als desenvolupaments d'aquests actes amb mecanismes de gestió ja contemplats per la normativa". I és que lano és una expressió triada a l'atzar, sinó una fórmula recollida en el reglament de la llei de protecció contra la contaminació acústica, pensada sobretot fins ara per a obres al carrer que és impossible que compleixin els límits fixats en condicions normals.Igualment, aquesta fórmula no atorga barra lliure a l'administració per deixar sense efecte els límits acústics legals, sinó que la mesura ha d'anar acompanya de raons justificades acreditades en unque acrediti que les millors tècniques disponibles no permeten complir amb els objectius de soroll establerts. A això se li ha de sumar encara unque estableixi els mitjans que permetin donar compliment als requeriments que fixa la suspensió, la qual ha de delimitar també la zona concreta que afecta.Segons la memòria de l'avantprojecte de la llei d'acompanyament, el Govern preveu fer "unaper donar a conèixer aquest procediment de tramitació a l'hora de realitzar festes i actes tradicionals", així com oferir "suport tècnic als ajuntaments amb l'elaboració de guies i propostes per tramitar una suspensió d'objectius de qualitat acústica".Tot i això, aquestes no són les úniques esmenes a la llei de protecció contra la contaminació acústica que pretén incloure l'executiu a través d'aquesta normal vinculada als pressupostos. Un altre article eximeix lesde complir la norma general i permet als ajuntaments regular els límits i horaris en els respectius municipis, així com d'altres punts tiben en sentit contrari i són més garantistes amb els veïns que exigeixen tranquil·litat.D'aquesta manera, la llei rebaixa dels 15 dB a 10 els valors límits de soroll que s'han de sobrepassar per declarar unai així aplicar-hi plans d'actuació per reduir-ne el soroll. En el dictamen delsobre l'avantprojecte de llei, de fet,rebutja en solitari aquest article per "les limitacions per a les empreses que això podria comportar". El Govern, en canvi, al·lega que, si no es pot declarar una ZARE per buscar-hi vies per limitar la contaminació acústica, l'única alternativa de què disposen els ajuntaments éscom els d'oci nocturn, cosa que sí que suposaria una afectació directa.Finalment, el Govern creaen aquest camp de caràcter lleu (no comunicar dades requerides a l'administració i instal·lar o comercialitzar emissors acústics sense informació dels índexs d'emissió) i molt greu (superar els valors límit en determinades zones o quan es produeixinde les persones). I a mésmàximes per cometre-les, de 900 a 1.500 euros en el cas de les lleus, de 12.000 a 20.000 en les greus i de 300.000 a 450.000 en les molt greus.

