Un jove rep cinc punyalades per Cap d’Any a la zona de pubs de Balaguer

Un., està ingressat a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després d’haver rebuta la zona de pubs de la ciutat de Balaguer durant la festa de Cap d’Any.Segons explica La Mañana i ha pogut confirmar, els fets van passar cap a la una de laquan el noi, exalumne de l’Institut Ciutat de Balaguer i amb, va rebre tres ganivetades ali a l’, una ali l’altra alen el context d'una baralla.Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de laperò, de moment, no han fet cap detenció. La víctima està en estat greu però no es tem per la seva vida.

