Manel Alías, Premi Nacional de Periodisme per la seva cobertura de la guerra a Ucraïna

El periodista, excorresponsal de TV3 i Catalunya Radio a Rússia, ha estat guardonat amb elde la Generalitat per la seva tasca sobre el terreny cobrint la invasió russa i la. Elho ha fet públic després de la seva reunió d'aquest dimarts. El jurat ha fet extensible el premi a tots els càmeres i professionals que han informat sobre el conflicte per a mitjans de comunicació catalans.Manel Alías, que recentment va cloure set anys de, és un dels millors coneixedors de la realitat russa. Recentment va publicar el llibre, un viatge a través de la història d'aquell país a través de les vicissituds dels seus atletes que van participar en els Jocs Olímpics del 92. En una entrevista a Nació , analitzava la situació a Rússia i reclamava que les potències occidentals no repetissin amb Rússia els errors comesos després de l'ensulsiada de l'URSS.El jurat ha subratllat d'Alías "el compromís amb la informació, la perspectiva de gènere i la defensa dels drets humans en les seves cròniques des de la regió delque han visibilitat històries humanes més enllà de les fonts oficials".Per la seva banda, la periodistaha estat guardonada amb el Premi Nacional de Comunicació pels 40 anys de trajectòria professional. El jurat n'ha destacat que és "un referent per aamb la seva feina en un àmbit especialment masculinitzat com és el".En la versió de Premi Nacional de Comunicació Publicitària i Corporativa, ha estat guardonada la marca, el seu equip de màrqueting i les agències que hi han col·laborat. El jurat n'ha destacat que en quatre anys i des de Catalunya s'ha fet "un lloc en un sector tan competitiu com l'automoció, lligat amb valors com la sostenibilitat i l'electrificació".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor