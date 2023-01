El Govern reclama al PSC no «dilatar» el pacte de pressupostos

El Govern entoma la pressió pública sobre els pressupostos amb què el PSC ha iniciat l’any i eleva la urgència de l’acord pels comptes del 2023. La portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, ha defensat aquest dimarts que el pacte amb els socialistes s’ha de tancar "els propers dies". "No podem dilatar arribar a aquest acord", ha subratllat en la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu. Si bé ha rebutjat posar una data límit abans de portar els pressupostos al Govern i activar el seu tràmit definitiu cap al Parlament, la mateixa representant de l’executiu de Pere Aragonès ha destacat que si no es resol "en qüestió de dies" aquest acord, des de Palau es tirarà pel dret tot i no tenir garantits els suports parlamentaris. Igualment, Plaja ha reivindicat que "ja hi ha entesa" amb els socialistes i el que falta és "voluntat política". En aquest sentit, la portaveu ha explicitat que les dues parts són "a les portes de segellar acords" i no ha descartat sumar Junts a l'acord "a quatre bandes" pels comptes, després de tenir ja un compromís tancat amb els comuns.

Una altra de les claus de l’escenari plantejat pel Govern és la necessitat de separar projectes de futur desitjats pel PSC -com el complex del Hard Rock, l’ampliació de l’aeroport o el Quart Cinturó- del debat pels comptes d’aquest any. Són un aspecte "extrapressupostari" i "no pot ser" que aquestes propostes siguin "una línia vermella", ha refermat explícitament Plaja. De la mateixa manera, respecte a la proposta del PSC de posar fre al creixement de les delegacions de la Generalitat a l’exterior, la portaveu ha refermat que "l’acció exterior del Govern és irrenunciable". Malgrat això, la representant de l'executiu ha puntualitzat que actualment no li consta l'obertura de cap nova delegació aquest any.

La posició del Govern arriba un dia després que la portaveu del PSC al Parlament,, expressés que la seva formació estava "en disposició de signar el més aviat possible" i plantegés aquestacom un horitzó factible per a l'entesa. Tot i que aquesta postura pública xoca amb la dificultat d'encaix de les propostes socialistes amb el projecte de l'executiu català, la marató de reunions ara .De moment, i mentre que amb Junts només s'ha arribat a pactes sectorials com una partida de 80 milions d'euros extra pel català , les esperances de l'executiu d'Aragonès de tirar endavant uns comptes expansius segueix passant de manera primordial per les negociacions amb el PSC. A més de la batalla de relats, de les línies clau que els devan presentar, l'executiu assenyala que. Inclouen carpetes com salut, educació, mobilitat o gestió de l'aigua. Per contra, encara existeix una distància constatada en el 13% de les peticions restants, que des del Govern veuen com una "carta als reis" i que inclourien projectes com l'ampliació de l'L3 del Metro fins a Esplugues de Llobregat.Pel que fa a la trobada de laamb el govern espanyol -que l'executiu català reclamava abans que acabés l'any, tal com es va establir en el compromís previ entre la Generalitat i la Moncloa presentat el mes de juliol-, ara la portaveu del Govern ja ha donat per enterrada la possibilitat de celebrar-la de forma imminent. En aquest sentit, l'executiu ha reclamat reivindicar els acord aconseguits en matèria de la "" i ara ha reclamat reobrir la carpeta per posar fil a l'agulla a un noud'autodeterminació. "Nego la major", ha apuntat Plaja, en relació a la fi del procés que ha brandat darrerament el president espanyol,. "El conflicte polític segueix més vigent que mai".

