El Govern planteja que l'impost als creuers ja recapti 9,7 milions en el primer any d'aplicació

Elplanteja que l'alses desplegui de manera progressiva fins al. Així ho detalla l'del nou tribut, que aquest dimarts ha sortit a informació pública. L'impost preveu gravar les emissions d'òxids de nitrogen i de partícules dels grans vaixells –en concret, els que tenen un arqueig brut superior a les 5.000 tones– que estiguin ancorats a ports catalans, ja sigui durant el temps de maniobra, atracament o fondeig. El Departament d'Economia preveu que la nova figura tributària recaptid'euros el, el primer any d'aplicació, xifra que augmentaria fins alsel 2026, segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l'ACN. Està previst que el text arribi alen els primers mesos d'aquest any.L'impost es basa en el principi "qui més contamina, més paga", segons va avançar la consellera d'Acció Climàtica,. En aquest sentit, l'avantprojecte de llei detalla que la base imposable del tribut està constituïda per la quantitat d'òxids de nitrogen o depels vaixells. El text fixa un tipus inicial d'1 euro/kg d'òxids de nitrogen i de partícules pel 2023. Aquesta quantitat s'incrementa fins a 1,5 euros el 2024; 2,5 euros el 2025; i 3,5 euros el 2026.El nou tribut preveu bonificacions del 10% de la quota pels vaixells que disposin d'una moll, facin escala en un port que tingui aquesta connexió i no puguin connectar-s'hi per manca de disponibilitat. També s'inclouen descomptes el 5% de la quota pels creuers que comptin amb certificats acreditables de. Així mateix, la norma preveu exempcions per als vaixells que prestin serveis públics, els que es vegin obligats a atracar o fondejar per perill o força major i els que facin activitats d'ajuda humanitària.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor