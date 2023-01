Mor el barceloní Sergi Schaaff, creador de concursos com «Saber y ganar»

Ha fallecido el realizador Sergi Schaaff, responsable de míticos programas y concursos en la mente de todos: 'Saber y ganar', '3x4', 'El tiempo es oro', 'Si lo sé no vengo', 'La luna', 'Un paseo por el tiempo'... Volveremos a ver sus trabajos --> https://t.co/00ZJtH3qnd #DEP pic.twitter.com/eFBjnUj2lF — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) January 3, 2023

Aquest dimartsun dels realitzadors més importants del panorama televisiu espanyol,. Programes com Saber y ganar o Si lo sé no vengo, amb el periodista de Sant Feliu Jordi Hurtado, porten el seu segell. Ha donat la notícia la cadena en la qual els va fer, RTVE (Ràdio Televisió Espanyola).Va estardel segle passat. Es va llicenciar en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona () i durant anys s'ha dedicat a crear continguts emblemàtics per a la casa com, a banda dels esmentats, 3x4 o La Luna, ambdós amb la també catalana, El tiempo es oro amb Constantino Romero, o Ruta Quetzal, que va tenir a Miguel de la Quadra-Salcedo de presentador.Precisament el passat 14 de desembre Saber y ganar s'enduia un premi Ondas en el moment en què compleix. En el discurs de rebuda del guardó, Hurtado va voler destacar la importància de Schaaff en aquesta fita històrica:, va sentenciar.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor