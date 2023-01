Mesures en àmbits socials

Igualtat i violència masclista

Acusació popular i atur per a consellers

Deduccions fiscals qüestionades

La petjada ecològica dels productes, el 2026

Més transparència pressupostària

L'actual setmana és clau per a l'avenç cap a un pacte entre el Govern i el PSC pels pressupostos , els quals l'executiu pretenia portar la setmana que ve al Parlament. Bona part de les propostes sectorials estan encarades, però algunes inversions milionàries, grans projectes urbanístics i mesures de caràcter més polític encallen les converses. En tot cas, l'equip deja va deixar enllestit a mitjans de novembre l', el qual inclou canvis legislatius que complementen els comptes. En la majoria de casos són esmenes petites o tècniques i falta incloure eventuals canvis fiscals o d'altres matèries fruit dels pactes amb els comuns i, si és el cas, amb els socialistes, però també incorpora alguns elements rellevants d'àmbits molt transversals.El Govern crea formalment en aquesta llei la prestació vinculada al-que el PSC reclama aturar- i la fixa en 800 euros per als adults i en 300 euros per als menors d'edat. Concreta que la podran demanar aquelles persones escollides per a la prova, que durarà mentre tingui lloc el pla pilot -no genera drets indefinits per al futur- i que l'assignació pressupostària serà consignada per la Generalitat -tot i que es preveu que arribi als 40 milions per finançar uns 5.000 participants Igualment, la llei facilita la incorporació d'ja que elimina el requisit que el consell escolar validi la integració. Si hi ha acord entre el Govern i els titulars, només s'haurà d'informar prèviament aquest òrgan de l'escola, però un hipotètic rebuig no frenarà el procés. Per altra banda, també es crea el promès fons per erradicar l'amiant -del qual n'hi ha uns quatre milions de tones a Catalunya-, que hauria d'arribar als 10 milions d'euros, i s'elimina la, que permetia recaptar uns 1,4 milions anuals però ara la supressió hauria de reduir la burocràcia als centres sanitaris i evitar tràmits a qui menys accés té a les noves tecnologies, com col·lectius vulnerables i gent gran.La llei d'acompanyament pretén facilitar l'accés ai ampliar-ne l'abast. Tal com va publicar El Periódico , les dones que n'hagin patit ja no hauran d'acreditar seqüeles per percebre l'ajuda única de la Generalitat, de poc més de 3.000 euros, però des d'ara també es reconeixeria la, donant lloc a una prestació de quasi 40.000 euros en cas d'assassinat d'un fill, la mateixa quantitat que rebrien els fills en cas que el pare matés a la mare. Així mateix, aquests ingressos ja no computarien a l'hora de calcular els límits per poder cobrar la renda garantida de ciutadania.De la mateixa manera, la norma estableix quotes d'entre el 25% i el 40% per a laa les futures convocatòries de treball del sector ferroviari. Es pretén així revertir una situació anòmala, ja que un 60% dels usuaris del tren són dones, però en canvi només en representen un 17% de la plantilla. També en el marc ferroviari, un article determina que, des d'ara, elsdel Sistema Ferroviari de Catalunya -com el recent xoc a Montcada i Reixac - seran investigats per una comissió independent adscrita al Govern.L'executiu sistematitza els casos en què la Generalitat pot presentar-se encom a acusació popular, tal com va avançar Ser Catalunya . Fins ara, ho feia en casos de violència sobre la dona, en maltractament físic o sexual a infants i adolescents i en, però ara podrà fer-ho també en causes per mutilació genital, maltractament psíquic a infants i adolescents, en procediments de defensa dels interessos de consumidors vulnerables, i en procediments penals perquan afectin al Govern, a càrrecs i empleats públics o a l'interès general. Això darrer permetria que la Generalitat es personés en la causa de. A banda, l'article remet a un reglament per concretar quan els advocats del Govern podran defensar els membres de l'executiu i altres càrrecs i empleats públics.Així mateix, la llei d'acompanyament estabilitza laun cop deixen el Govern, la qual es pot percebre fins que trobin una altra feina, amb un màxim de 18 mesos. Tal com va publicar El Periódico , aquest particular atur ja existeix, però s'havia d'anar renovant amb l'aprovació de cadascun dels pressupostos, i ara aquests només hauran d'actualitzar la quantitat que permeti cobrar, ara situada en 2.207,2 euros mensuals.Malgrat que els grans canvis en tributs s'inclouran quan ja hi hagi un acord definitiu pels pressupostos -el PSC reclama frenar cap increment fiscal i el Govern ja ha pactat modificacions amb els comuns-, l'avantprojecte preveu alguns canvis menors. Pel que fa a l', augmenten lesen empreses noves, passant del 30% al 40% i duplicant l'import màxim de 6.000 a 12.000 euros. En l', permet aplicar a la base imposable un reducció del 95% del valor no només a les finques rústiques com fins ara, sinó també de les construccions que s'hi ubiquin. I quant a lesa descendents, en el cas que siguin pero adquirir-ne participacions, s'eleva a 200.000 euros l'import màxim per gaudir de reducció en l'impost -o a 400.000, si el perceptor té un grau de discapacitat superior al 33%.L'informe delsobre la llei d'acompanyament s'oposa a aquestes mesures, ja que considera que redueixen l'equitat impositiva i, per tant, són. Tot i això,es desmarquen d'aquesta consideració i fonts del Govern apunten que aquest aposta per mantenir-les a la llei. Al seu torn,es queden sols criticant una altra deducció, en el mateix supòsit de donació a un descendent per a inversions empresarials, que elimina el requisit conforme qui la rebi hagi de tenir menys de 40 anys i n'eleva el seu topall de patrimoni màxim de 300.000 a 500.000 euros. En canvi, ningú s'oposa a unificar a l'alça la-sense diferència segons les hores que estigui al port- ni a permetre de forma indefinida que l'impost de successions es pugui pagar en un termini de dos anys, en lloc d'un -ja ho permetien els pressupostos vigents, però només durant el 2022.Un dels incompliments de la llei catalana del canvi climàtic del 2017 és l'obligació conforme, entre 2020 i 2021, tots els productes portessinde forma visible per al consumidor. La llei d'acompanyament recandelaritza aquesta mesura per a l'1 de gener de 2026 i fixa que el mètode de càlcul ja no s'hagi de determinar per reglament -per facilitar-ne actualitzacions a mesura que evoluciona i es perfecciona la metodologia-, però també elimina la consideració de la norma original conforme l'etiquetatge hagi d'ocupar un 10% de la superfície de l'etiquetatge. Ara el Govern ho haurà d'acordar amb els sectors afectats. Segons argumenta, aquests canvis han de permetre adequar la implantació als treballs a altres països europeus en matèria de declaracions ambientals, així com fixar els paràmetres relatius a l'etiquetatge a les guies ha d'evitar situacions incoherents davant la diversitat de productes afectats i la seva presentació.Per altra banda, un altre article habilita la Generalitat per imposar sancions coercitives de fins a 10.000 euros per assegurar el compliment de les. Així es pretén agilitzar l'acatament en els requeriments, davant l'augment de reclamacions dels usuaris, i aquestes quantitats serien compatibles amb eventuals multes definitives d'un expedient sancionador que arribés més tard, ja previstes a l'ordenament actual i que poden arribar fins als 30 milions d'euros.Finalment, quant a la, la llei permetrà -si s'aprova- rebaixar dels 15 als 10 dB la superació del límit de soroll per declarar una àrea com ai aplicar mesures per compaginar l'oci i activitat nocturnes amb el descans veïnal. També permetrà que els límits legals de soroll es puguin superar en cas "d'actes tradicionals, festius, esportius, culturals o d'altres, que tinguin un arrelament o un interès social especials", per evitar que un jutge en pugui tornar a suspendre esdeveniments, com en el cas recent dels concerts de la Patum de Berga . També flexibilitza els límits de soroll en cas d'-ho podran regular els ajuntaments-, però suma altres nous tipus d'infracció per excés de volum i eleva les sancions imposables dels 300.000 fins a 450.000 euros.El Govern es posa deures en termes de retiment de comptes a nivell pressupostari en establir que, cada cop que hi hagi eleccions al Parlament, ha de publicar 20 dies abans dels comicis unen aquell moment i les seves perspectives de futur. L'objectiu declarat és emular bones pràctiques internacionals en aquest camp i estimular el debat públic.Igualment, fixa per llei que, de cara a futurs projectes pressupostaris, aquests hauran d'incloure und'aquells comptes, definint el context del país des d'aquest punt de vista i l'impacte dels ingressos i despeses en els objectius contra l'emergència climàtica. Aquest document, que ja es va elaborar per als pressupostos del 2022, n'acompanyaria d'altres ja obligatoris, com l'informe sobre perspectiva de gènere, el càlcul de la balança fiscal o els annexos sobre ajuts i subvencions, sobre personal o sobre inversions.

