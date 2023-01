Notícies del 2 de gener de 2023

Vilagrà manté que la taula de diàleg es pot reunir en els "pròxims dies o setmanes" si la Moncloa mostra "voluntat política" per activar-la



La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha defensat que reunir la taula de diàleg és una qüestió de "voluntat política" i ha defensat la trobada es pot produir en els "pròxims dies o setmanes". "Per part nostra no hi ha cap motiu pel qual no es pugui produir", ha afegit Vilagrà en declaracions als periodistes des de Totesport, el nou espai lúdic esportiu per a infants i joves amb referents femenines. El juliol passat els dos governs van acordar tornar a convocar l'espai de negociació abans d'acabar el 2022, però la reunió no es va acabar celebrant tot i l’acord per la reforma del codi penal, principal pacte sobre la desjudicialització del conflicte polític. Des de la Moncloa donen per fet que la taula de diàleg entre els dos executius no se celebrarà en les pròximes setmanes.