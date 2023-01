Pànic a l'NFL: un jugador de futbol americà es desploma en ple partit per una aturada cardíaca

NFL player Damar Hamlin of the Buffalo Bills has a cardiac arrest on the pitch. He is in critical condition. Nothing to see, move along…👀👀👀 pic.twitter.com/ut975oDwLf — David Vance (@DVATW) January 3, 2023

I’m not sure what the Bills players just saw but it just sent multiple players into tears pic.twitter.com/0foQ52LlJ0 — JACK SETTLEMAN (@jacksettleman) January 3, 2023

El món delva viure una de les pitjors nits de la temporada., membre delses va desplomar en ple partit contra elsper una aturada cardíaca. En una situació de completa alarma, els membres del servei mèdic del seu club han atès al jugador de manera pràcticament immediata, duent a terme tasques de reanimació cardíaca.Mitja hora després de caure a terra, Hamlin ha estat traslladat en ambulància al centre mèdic de la, on es troba actualment en estat greu. La situació ha paralitzat el partit de manera indefinida i, moments després de la seva marxa a l'hospital, s'ha suspès el matx.Hamlin, de 24 anys,Primer va caure a terra i, com en centenars de jugades per partit, es va aixecar sense cap mena de problema. Passats uns segons, es va desplomar i va quedar inert. L'enfrontament entre els Bills i els Bengals es retransmetia en directe a escala nacional, per tots els Estats Units. L'impacte de la imatge va provocar un neguit immens entre els companys de Hamlin, que restaven atònits resant o desitjant que no els comuniquessin la pitjor de les notícies., agrupant-se finalment tots plegats en una rotllana i el genoll a terra per resar. Els Bills han emès un comunicat aquest matí de dimarts sobre la situació del jugador: "Damar Hamlin va patir una aturada cardíaca després d'un cop en el partit contra els Bengals.i va ser traslladat al Centre Mèdic de la UC per a més proves i tractament. Actualment està sedat i en estat crític".

