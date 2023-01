Alerta per possibles mutacions de la Covid a la Xina: els experts demanen precaució

Altres notícies que et poden interessar

La situació deltorna a preocupar als experts. Després de dos anys de fortes restriccions per intentar frenar, no sempre amb èxit, l'expansió de la, el govern deva decidir relaxar les fortes mesures de contenció aquest passat desembre. Aquest fet es produeix a la vegada que hi ha un nou esclat de casos al país oriental, en una situació que pot provocar l'aparició de noves variants o mutacions, segons els experts.Segons diversos mitjans nord-americans c, alguns experts temen que la relaxació de les restriccions imposades per la Xina a la Covid-19 augmenti la probabilitat de mutació del virus. Per adirector mèdic de la Fundació Nacional de Malalties Infeccioses, la situació "és preocupant". Altres comdirector d'un dels centres de recerca sanitària de la Universitat de Washington, la probabilitat és "bastant baixa".El, base de dades pública sobre la Covid amb seu a Alemanya, va emetre divendres un comunicat en què afirmava que les dades recents de la seqüència del genoma de la Xina indiquen que "totes s'assemblen molt a les variants conegudes que circulen a nivell mundial observades a diferents parts del món entre juliol i desembre".Que de moment no hi ha una aparició de variants noves que posin en escac les vacunes implementades fins ara.circulen a la Xina, i encara no s'han trobat característiques de mutacions genòmiques en aquestes subvariants, va explicar dimarts Xu Wenbo, director dedel(Xina CDC).​​​​​​

