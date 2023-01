Els 100 videoclips en català més vistos el 2022: només un supera el milió de visites

La revistaha publicat aquest dilluns la ja tradicional llista dels. En aquest cas, del 2022. Les dades no conviden a la celebració, amb un total de, el qual suposa unrespecte a les 22.680.900 de l'any anterior i un descens encara més destacat en comparació al rècord de 56 milions del 2019.La cançó que encapçala la classificació és "" del raper de Terrassa, amb 1.006.100 visualitzacions. Ha estat l'únic videoclip en català en superar la barrera del milió, com també va aconseguir -únicament- el tema "" d'el 2021.Acaben de conformar el podi els calafellencsamb el videoclip "" i el grup d'animació infantil, amb "". Tanquen el top 10, de nou, El Pot Petit, amb "L'estrella del pop" i "Les tres pirates"; Zoo, amb "Panya"; Ceaxe, amb "Tu y yo"; Rozalén i Sílvia Pérez Cruz, amb "Amor del bo"; i The Tyets, amb "De l'1 al què".

