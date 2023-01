La tradició extrema per comprovar que un Papa està mort

Eldemana resar per, dos dies d'incertesa i la mort de l'emèrit . Amb aquesta, cues de fins a tres hores al Vaticà per acomiadar-lo i un pla estricte. Unestructurat que marca el procediment quan mor un Papa i que inclou passos fins i tot macabres.El més impactant, colpejar el cap del difunt tres vegades amb unper comprovar que està mort. "", recita el cardenal de la Cort Papal. És l'encarregat d'assegurar-se oficialment del decés. Actualment, es fa de manera simbòlica, tot i que no sempre ha estat així. Aquest només és, però, un dels passos.Abans de res, són elsqui certifiquen la defunció del cap de l'Església catòlica i la declaren oficialment. És aleshores quan es pronuncia la frase "", tot el Vaticà s'agenolla i s'endinsa en una oració comuna. Es dona el tret de sortida al "", en què els sacerdots encenen espelmes als peus del cadàver i hi deixen un recipient amb aigua, abans de reprendre el fil de les oracions.Després de fer servir el martell, el cardenaldel dit del Papa i el destrueix, juntament amb altres elements simbòlics del seu mandat. Això es fa per eliminar la possibilitat que es produeixin falsificacions. Finalment,del cos sense vida i es dipositen en urnes que es conserven a les criptes subterrànies de les, a Roma. Fet tot això, ja es pot informar de la notícia fora de les parets del Vaticà i es declaren nou dies de dol al país.

