Investiguen un mosso antiavalots per agredir sexualment una dona trans

La conselleria d'Interior ha suspès de sou i feina un agent de la Brimo dels Mossos d'Esquadra per presumptament agredir sexualment una dona transsexual, segons han confirmat a l'ACN fonts properes al cas. A més, la Divisió d'Afers Interns ha portat el cas a un jutjat de Terrassa perquè investigui si hi ha delicte. L'agent antiavalots va quedar amb la dona transsexual a través d'una aplicació de cites, segons ha avançat TVE Catalunya.



Hi haurà ampliació.