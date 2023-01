El clam popular contra els feminicidis apunta a les administracions i el sistema judicial

Desembre negre

Que tiemble el Estado, los cielos, las calles. Que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma. Nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Són els versos que obren Canción sin miedo, de Vivir Quintana, una peça amb vocació d'himne que ha clausurat la concentració popular que aquest vespre s'ha donat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per mostrar la indignació contra la violència masclista, després d'unarreu de l'estat espanyol. Alhora, però, són uns versos que resumeixen les línies mestres d'allò que han denunciat els col·lectius feministes que havien convocat la protesta -Novembre Feminista i Ca La Dona- a peu de carrer.D'una banda,que tinguin a l'abast contra un mal perpetuat, com exposa la portaveu de les entitats Dolo Pulido. I d'altra banda,i es faci formació en perspectiva de gènere a tots els professionals de la judicatura, com ha reclamat Dolors Mayoral, micròfon en mà.Les reivindicacions de les portaveus feministes han ressonat davant els centenars de persones que han omplert més de la meitat de la plaça més institucional de Barcelona i que han respost amb clams como "si ens toquen a una, ens toquen a totes". Les intervencions de les dones que fa dècades que denuncien la violència patriarcal barrejaven indignació pel pic de desembre en l'àmbit dels feminicidis amb la perseverança de recordar que, xifra amunt xifra avall,"Que l'alarma que els mitjans de comunicació han dedicat a aquest desembre trist s'estengui a la quotidianitat de les agressions contra les dones durant tot l'any", ha apuntat la mateixa Dolo Pulido, tot verbalitzant el comunicat de la protesta. En el mateix sentit, el text ha incidit en el fet quede les violències que pateixen les dones per raó de gènere.La mobilització s'ha donat després que s'hagi tancat el 2022 amb xifres exasperants. Un any en què la violència masclista s'ha endut per davant la vida de dotze dones a Catalunya, alhora que ha acabat amb un mes de desembre especialment cru pel que fa a les dades de feminicidis al conjunt de l'estat espanyol . Es van registrar almenysdurant les últimes quatre setmanes de l'any, una xifra que situa el mes passat com un dels més preocupant de les últimes dues dècades. Davant d'això, el govern espanyol va demanar als ciutadans que davant qualsevol indici que una dona corre perill es faci un avís als números d'emergència.També la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, present a la concentració barcelonina, ha subratllat la necessitat que. En el mateix sentit, ha reivindicat un missatge d'acompanyament i respecte tant a les víctimes de violència masclista com a l'entorn d'aquestes dones.Igualment, la concentració d'aquest vespre ha servit per apuntalar les reivindicacions que expertes i moviments feministes han destacat els últims mesos, després de l'aprovació de la llei del només sí és sí . Un text legal que preveu un canvi en el codi penal pel que fa als delictes de tipus sexual, però que sobretot serveix per desplegar eines dei espais dea professionals del circuit d'atenció a les víctimes. Aquestes línies són les que han passat més desapercebudes i alhora són les que els col·lectius en defensa dels drets de les dones situen com a més rellevants pel treball de fons que encara queda pendent.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor