L'Espanyol impugna el derbi per alineació indeguda de Lewandowski

Després del derbi del passat dissabte entre Barça i al Camp Nou, que va acabar amb empat de gols a un, tot van ser somriures i abraçades en una de les banquetes, per la qual cosa tot feia pensar que un dels dos cossos tècnics estava satisfet amb el resultat. 48 hores després, aquest dilluns el panorama és ben diferent.El club blanc-i-blau ha presentat, precisament el dia que venç el termini per fer-ho, un escrit a la Real Federació Espanyola de Futbol () onper alineació indeguda de Robert Lewandowski.I és queper una targeta vermella que va veure en l'últim partit de La Lliga contra l'Osasuna abans de la pausa de la competició pel Mundial de Qatar . La sanció imposada a Lewandowski era de tres partits de suspensió. Però el Barça va intentar per totes les vies possibles que el seu davanter estrella no complís la sanció. Finalment, va haver de recórrer als tribunals i va aconseguir -per això va jugar- la suspensió cautelar gràcies a un jutjat contenciós madrileny.El club culer considerava que els tres partits de suspensió als quals s'havia de sotmetre Lewandowski eren excessius -no podia tornar amb l'equip fins després del matx contra el Getafe-. Per l'altra banda,per l'amonestació. Ara, està per veure en què queda la reclamació del RCDE.

