Aquests són els consells per aprofitar les rebaixes de gener

Els consells de l'OCU per les rebaixes de gener

Fer una llista del que realment es necessita

Conèixer la llei

Comprovar que l'oferta sigui real

Dret a devolució en les compres online

Conservar el tiquet

Si cal, demanar la carta de reclamacions

Servei postvenda i garanties

Cada vegada queden menys caselles del calendari per ratllar abans que arribi la. I també perquè els establiments comercials donin el tret de sortida, el dia 7, a les posteriors. Catalunya sortirà al carrer -o s'asseurà davant l'ordinador- per canviar els regals inexactes i aprofitar la davallada dels preus. Tot i que no és res de nou, cal estar ben preparat per no enganxar-se els dits.L’elabora un llistat amb una sèrie de consells a tenir en compte per aprofitar bé les rebaixes de gener. Alguns poden semblar evidents, però altres no tant.Anar a comprar amb un pla definit des de casa és una bona manera de no caure en els paranys dels establiments per vendre més i evitar compres impulsives. Poden cridar l'atenció moltes coses, però si es té clar què es va a buscar, només s'adquirirà el realment important.La normativa indica que els productes han d'haver format part abans de l'oferta habitual de l'establiment durant, com a mínim, un mes. A banda d'això, la qualitat del producte no pot ser pitjor a la que tenia abans d'estar rebaixat.Sembla obvi, però els productes que es venen rebaixats, han de tenir un preu inferior al d'abans de l'oferta. Sense anar més lluny, el departament d'Empresa i Treball va detectar irregularitats en les ofertes del Black Friday de nou grans cadenes : pccomponentes.com, carrefour.es, euronics.es, fnac.es, miro.es, elcorteingles.es, mediamarkt.es, conforama.es i alcampo.es.Pel que fa a les compres per internet, el client manté el dret a retornar el producte rebaixat si ho comunica al venedor en els 14 dies posteriors a l'entrega. Cal desconfiar, per tant, de les ofertes que expliciten que no s'admeten devolucions.La majoria d'opcions que té un comprador insatisfet amb el producte s'esvaeixen si no ha guardat la factura. Si es perd el tiquet, es perd també el dret a canviar, retornar o reclamar després de la compra.En cas que sorgeixin problemes i no sigui possible arribar a un acord, sempre cal demanar la carta de reclamacions. Els establiments estan obligats a proporcionar-la. En aquesta direcció, és preferible escollir botigues adherides al sistema arbitral de consum, que es posen a disposició de retornar les diferències de preu de manera ràpida i gratuita.Per acabar, és important recordar que el servei postvenda i l'aplicació de la garantia són igualment vàlides durant les rebaixes que fora d'aquest període. A més, des de gener de 2022, la garantia de compra és de tres anys, un més que fins aleshores.

